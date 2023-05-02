Телеком 02.05.2023 18:25
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02.05.2023 18:25
«Ростелеком» выступил цифровым партнером волгоградского областного фестиваля «Машины и мы», организованного детским технопарком «Кванториум Политех» для детей от 11 до 18 лет. В фестивале, который проходил в течение апреля, приняли участие 462 учащихся из Городищенского, Киквидзенского, Клетского, Николаевского, Светлоярского, Фроловского районов Волгоградской области, а также Волгограда, Урюпинска, Серафимовича и Фролово.
В рамках фестиваля эксперты «Ростелекома» провели интерактивную онлайн-лекцию «Разумные машины и цифровые угрозы», на которой познакомили ребят с основами безопасного поведения в сети. Участники обсудили виды угроз, способы борьбы с онлайн-мошенничеством, буллингом и спамом, а также варианты защиты от возможных рисков. В конце занятия участники закрепили полученные знания, ответив на тестовые вопросы. Лучшие из учеников получили от организаторов сертификат на подписку образовательного онлайн-сервиса «Ростелеком Лицей».
— Многие школьники сегодня знают элементарные принципы поведения в сети. Но появляются новые опасности. "Ростелеком” постоянно участвует в мероприятиях по кибербезопасности для детей и предоставляет слушателям актуальную информацию об угрозах. Мы системно проводим такую работу, понимая, что сегодняшним школьникам в будущем придется жить в развитом цифровом мире и им уже сегодня необходимо получать такие знания, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Организаторы областного фестиваля «Машины и мы» совместно с партнерами подготовили программу, направленную на развитие у участников навыков научно-технического творчества. Центр профилактики дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» провел увлекательный квест «Сегодня в игре — завтра на дороге». «Мобильный Кванториум» подготовил для ребят серию мастер-классов по обучению управлению беспилотником. Автошкола ВолгГТУ организовала мастер-класс «Юные водители».
— Фестиваль “Машины и мы” проводится уже четвертый год. Он рекомендован к участию и утвержден приказом Министерства просвещения РФ. Благодаря содействию наших партнеров программа фестиваля получилась обширная, со множеством интересных, познавательных мероприятий. Мы видим, что ребята с увлечением впитывали новые для себя знания и практики, — отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «КванториумПолитех».
«Ростелеком» более пяти лет поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех» в Волгограде и традиционно выступает цифровым партнером областных фестивалей для учащихся, таких как «Инженерные каникулы», «Подружись с искусственным интеллектом», «Машины и мы». Эксперты национального провайдера читают лекции, проводят мастер-классы, организовывают обучающие интерактивные игры, квесты.
Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.
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