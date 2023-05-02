Пустил пожить друг. В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины

В Светлоярском районе Волгоградской области в дачном доме нашли труп 51-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшего обнаружили в СНТ «Строитель».

— Мужчина обнаружен после тушения пожара, произошедшего 1 мая в 15.00 в его доме в СНТ «Строитель». Предварительной причиной возгорания явился аварийный режим электропроводки. Очаг возгорания находился на кухне. Тело обнаружено там же. Кроме термических ожогов иных видимых повреждений не обнаружено. Организована проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Известно, что проводка в дачном домике была достаточно ветхой.

Как рассказал собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах, страшную находку сделал хозяин дачи.

— Он пустил пожить своего хорошего знакомого. Мужчина в тот день выпил и стал возиться с керосиновой лампой. В один из моментов произошло задымление, обгорели стены в одной из комнат, — рассказал источник.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины без головы

Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицом

