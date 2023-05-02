Здоровье всех участников Зелёного Марафона будет застраховано

Общество 02.05.2023 11:58
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02.05.2023 11:58
Участники Зелёного Марафона Сбера могут бежать уверенно — их жизнь и здоровье застрахованы компанией СберСтрахование. Полис уже включен в пакет участника, его не нужно оформлять дополнительно. Каждый участник марафона застрахован на сумму 500 тысяч рублей на всё время забега.
Зелёный Марафон в этом году пройдет в 10-й раз. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — 20 мая на старт выйдут десятки тысяч любителей бега в 60 городах России. В зависимости от города, участники могут выбрать дистанцию по своему вкусу. В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе столичного забега дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км. Зарегистрироваться можно на сайте Зелёного Марафона.
По традиции, забег будет благотворительным. В этом году соревнования проводятся совместно с фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах проведения забега.
Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые будут оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции.
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