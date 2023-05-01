Общество

Программа мероприятий в день ретро-матча в Волгограде: куда пойти и что посмотреть

Общество 01.05.2023 11:27
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01.05.2023 11:27


Опубликована  программа мероприятий в день сегодняшнего ретро-матча между cталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Как сообщает ИА «Высота 102», в 12-00  участники матча отправятся на Мамаев курган, где  возложат цветы в мемориальном комплексе.  
Затем в 13-00 начнётся товарищеский поединок между болельщиками «Ротора» и «Спартака» на стадионе ВГАФК.
В 14-30 в ЦПКи0 стартует акция «Сад памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Состоится торжественная высадка деревьев с участием ветеранов и участников предстоящей игры.
В 16:00 планируется выступление детского духового оркестра и театра эстрадной песни «Ассорти».
"Волгоград Арена" откроется для болельщиков в 17-00.  Зрителям будет предложено пройти тесты на нормы ГТ0 и  почеканить мяч. Также появится возможность посетить выставку экспонатов государственного Музея спорта и ретроавтомобилей.
Футболисты отправятся на матч в советских автобусах.  В небе c 17-30 ожидается полёт легкомоторного самолета с растяжкой-афишей. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20-00. Главным арбитром назначен бывший профессиональный судья Алексей Николаев, имеющий большой опыт работы в российской премьер-лиге.
Перед стартом ретро-матча на поле «Волгоград Арены» растянут две 80-метровые ленты. Одно из полотен будет представлено в виде гигантской георгиевской ленты, другое – в виде изображения медали «За оборону Сталинграда». Участники матча в это время будут читать стихотворение Константина Симонова «Жди меня». 
Внук популярного советского певца, народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля исполнит на ретро-матче в Волгограде 1 мая песню «День Победы», которую предлагают подхватить болельщикам.
Композиция прозвучит после окончания поединка между командами «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва) в промежутке до церемонии награждения. 
В 20-00 параллельно с игрой  в ЦПКи0 начнётся пенная вечеринка с танцами. Завершится праздничный день салютом в 22-00.
Напомним, общественный транспорт в день ретро-матча будет работать в усиленном режиме. После окончания мероприятия Первая продольная и прилегающие к ней улицы временно станут пешеходными из-за большого потока болельщиков, которые будут покидать стадион.


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