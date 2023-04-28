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«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаграды

Общество 28.04.2023 17:18
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28.04.2023 17:18


Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 апреля, вручил госнаграды отличившимся жителям региона. Как сообщает ИА «Высота 102», в Зале Воинской и Трудовой Славы собрались представители самых разных профессий — от аграриев и транспортников до представителей СМИ, политики и общественников. 

В начале церемонии глава региона обратился к присутствующим, поздравив их с наступающим праздником Весны и Труда. 

— Уважаемые товарищи, сегодня вы и ваши товарищи создаете современную историю Волгоградской области и России. Своим трудом и талантом приумножаете силу и мощь нашего государства, — отметил Бочаров. — Для меня сегодня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды. 

Артист фольклорного ансамбля «Станица» ВГИИК Юрий Щербаков удостоился звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В ответном слове волгоградец подчеркнул, что задача культурных работников — воспитать достойных студентов. 

— Спасибо Президенту России, что заметили, удостоили награды. Губернатору спасибо, что на культуру обращают внимание: видите, сколько новых идей воплощается, театры ремонтируют и дома культуры в области. Это давно надо было сделать, — заявил Щербаков. 

Артист, выступавший перед военными в ЛНР, уверен, что военный фольклор и казачьи песни сегодня очень важны, ведь они помогают нашим солдатам на фронте. 

— Песня поддерживает воинский дух, и мы будем продолжать свое дело, чтобы не стать иванами, не помнящими родства, — заключил Щербаков. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили настоятельницу Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря Урюпинской Епархии РПЦ игумению Георгию.

— Эта награда не лично мне, это всем, кто был участником возрождения нашей святой обители. Это жемчужина донского края. Возрождение святыни имеет очень большое значение. Конечно, были трудности, но никакого не было сомнения, а с Божьей помощью мы шли вперед по шажкам небольшим, — отметила перед собравшимися настоятельница, подчеркнув, что «монастырь давно стал оплотом для всех людей». 

Не обошли стороной и директора АО «Колхоз имени Ленина» из Нехаевского района Сергея Яменскова. Согласно указу президента РФ, ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». В ответном слове Яменсков признался, что получить такое почетное звание является мечтой каждого агрария. 

— В профессии уже более 30 лет. За последние годы агропромышленный комплекс несмотря на трудности успешно развивается. Награда руководителя — это награда всего трудового коллектива, а он у нас составляет порядка 80 человек, — отметил Яменсков. 

Также медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена президент Волгоградской коллегии адвокатов «Казаченок и партнеры» Светлана Казаченок, заявившая, что такое внимание со стороны государства это общий успех. 

— Вы правильно сказали, Андрей Иванович, что это коллективный успех. Это успех наших коллег, семьи, друзей, и мы безмерно благодарны. Но, Андрей Иванович, мы редко высказываем слова признательности вам за ваш профессионализм, мудрость, за умение ставить четко цели и задачи. За умение собрать и мотивировать команду и, самое главное, открывать нам новые перспективы и новые горизонты. Даже несмотря на все сложности, нужно смотреть в будущее и двигаться вперед. Андрей Иванович, мы с вами! — подчеркнула Светлана Казаченок. 

Получила из рук губернатора награду и начальник службы информационных программ гостелерадиокомпании «Волгоград – ТРВ» Ирина Емельянчик. Журналистке вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Благодарностями Президента России отмечены представители политических сил региона, транспортники, представители здравоохранения, образования, религиозных и общественных объединений, сферы молодежной политики, территориальных избиркомов и органов исполвласти. Также сегодня в ходе торжественной церемонии были вручены нагрудные знаки «За безупречную государственную гражданскую службу Волгоградской области» и благодарности губернатора.

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