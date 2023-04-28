Экономика

В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новый многоэтажный дом

Экономика 28.04.2023 14:19
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28.04.2023 14:19


Сбербанк предоставит кредитное финансирование в размере порядка 168 млн рублей ООО «Специализированный застройщик «Мегастрой» на строительство многоквартирного жилого дома в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Финансирование строительного объекта осуществляется с использованием схемы расчётов через эскроу-счета.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Сбербанк в регионе активно поддерживает проекты по строительству новых многоквартирных домов и жилых комплексов. Финансируя проекты по созданию современных домов с благоустроенными придомовыми территориями, Сбербанк вносит вклад в развитие города, способствует решению жилищного вопроса для многих волгоградских семей». 
 
Солтан Гербеков, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Мегастрой»:
«На всех этапах строительства для нас важно сотрудничать с надёжным финансовым партнёром. И для нас таковым является Сбербанк. Реализация этого проекта поможет ввести в строй новый 9-этажный дом общей площадью более 4300 кв. метров. И это очередной шаг в улучшении жилой инфраструктуры нашего города». 
Сдача объекта запланирована на третий квартал 2024 года. 

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