В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новый многоэтажный дом





Сбербанк предоставит кредитное финансирование в размере порядка 168 млн рублей ООО «Специализированный застройщик «Мегастрой» на строительство многоквартирного жилого дома в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Финансирование строительного объекта осуществляется с использованием схемы расчётов через эскроу-счета.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк в регионе активно поддерживает проекты по строительству новых многоквартирных домов и жилых комплексов. Финансируя проекты по созданию современных домов с благоустроенными придомовыми территориями, Сбербанк вносит вклад в развитие города, способствует решению жилищного вопроса для многих волгоградских семей».

Солтан Гербеков, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Мегастрой»:

«На всех этапах строительства для нас важно сотрудничать с надёжным финансовым партнёром. И для нас таковым является Сбербанк. Реализация этого проекта поможет ввести в строй новый 9-этажный дом общей площадью более 4300 кв. метров. И это очередной шаг в улучшении жилой инфраструктуры нашего города».

Сдача объекта запланирована на третий квартал 2024 года.



