ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры Волжского





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), совместно с благотворительным фондом «Синара» оказал финансовую поддержку муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» в городе Волжский (ДШИ «Гармония»). Предприятие направило средства на ремонт помещений школы.

В школе искусств отремонтировали и переоборудовали хореографический зал, где обучаются классическому, народному и современному танцу более 200 детей от 4 до 16 лет, в том числе дети сотрудников ВТЗ. В помещении полностью заменены полы, потолки, перегородки, системы электричества и вентиляции воздуха, утеплены стены, оборудована комната для переодевания. В зале смонтировано качественное напольное покрытие, установлены новые хореографические станки, зеркала и система освещения.

-Поддержка детских творческих коллективов и обновление образовательной инфраструктуры в регионах присутствия — один из приоритетов деятельности ТМК в области устойчивого развития. ВТЗ создает благоприятные условия для раскрытия профессионального и творческого потенциала как работников завода и членов их семей, так и жителей города. Воспитанники и педагоги школы уже отметили, насколько просторным и комфортным, наполненным светом и воздухом стал танцевальный зал, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Инфраструктура детского учреждения обновлена в рамках соглашения о партнерстве между ДШИ «Гармония», администрацией города Волжского, ВТЗ и БФ «Синара».

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