Экономика

В первом квартале 2023 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 3 млрд рублей пенсий

Экономика 28.04.2023 12:02
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28.04.2023 12:02


Общий объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) за первый квартал 2023 года составил 3,2 млрд руб. 1, из них 1,5 млрд рублей – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 1,7 млрд рублей – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)2. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года совокупный объем пенсионных выплат Фонда вырос на 24%, а выплаты по ОПС – сразу на 56,6%.
По данным на 31 марта 2023 года общее количество клиентов – пенсионеров превышает 180 тыс. человек. Фонд выплачивает негосударственные пенсии более 145,6 тыс. участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, составляет 34,5 тыс. человек 1: прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,6%.
При этом более 6 тыс. клиентов НПФ «Открытие» получают пенсию на карту банка «Открытие».
За четыре года (2019-2022 гг.) общий объем пенсионных выплат НПФ «Открытие» составил 41,2 млрд руб.1, из них 24,5 млрд руб. – по НПО и 16,7 млрд руб. – по ОПС2.
1 Согласно внутренним данным Фонда.
2 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
АО «НПФ «Открытие» (Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014, бессрочная)

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