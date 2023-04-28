



Общий объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) за первый квартал 2023 года составил 3,2 млрд руб. 1, из них 1,5 млрд рублей – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 1,7 млрд рублей – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)2. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года совокупный объем пенсионных выплат Фонда вырос на 24%, а выплаты по ОПС – сразу на 56,6%.

По данным на 31 марта 2023 года общее количество клиентов – пенсионеров превышает 180 тыс. человек. Фонд выплачивает негосударственные пенсии более 145,6 тыс. участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, составляет 34,5 тыс. человек 1: прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,6%.

При этом более 6 тыс. клиентов НПФ «Открытие» получают пенсию на карту банка «Открытие».

За четыре года (2019-2022 гг.) общий объем пенсионных выплат НПФ «Открытие» составил 41,2 млрд руб.1, из них 24,5 млрд руб. – по НПО и 16,7 млрд руб. – по ОПС2.

1 Согласно внутренним данным Фонда.

2 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.