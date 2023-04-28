Общество 28.04.2023 10:51
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28.04.2023 10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве России и готовится к организации Всероссийских соревнований. Как сообщили ИА «Высота 102», воспитанник тренера Федорова Олега Юрьевича Кирявин Егор стал серебряным призером Первенства России по авиамодельному спорту в классе моделей F-1-B на соревнованиях, прошедших с 3 по 7 апреля 2023 года в Нальчике.
Почетное третье место Егор занял на 1-м этапе Кубка России среди юношей по авиамодельному спорту «Кубок З.А. Налоева» в классе моделей F-1-B.Оценка результатов проводилась по высоте взлета, трюкам и продолжительности полета.
– Мы не останавливаемся на достигнутом. При поддержке компании АК «ТПГ «БИС» авиамодельный клуб «Санаторный» планирует проведение собственных соревнований регионального, всероссийского международного уровней на территории Волгоградской области. В настоящее время завершается процесс формирование Федерации регионального авиамодельного спорта и подготавливается площадка для приёма, – поделился планами руководитель клуба Олег Федоров.
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