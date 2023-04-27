Экономика

Сбер упростил процедуру выдачи зарплатных карт на предприятиях

Экономика 27.04.2023 15:02
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27.04.2023 15:02


Процесс выдачи зарплатных карт на территории предприятий, которые обслуживаются в Сбере в рамках зарплатных проектов, упростился и стал ещё удобнее для клиентов. Благодаря запуску функционала выдачи зарплатных карт на планшетах, сотрудники предприятий могут пользоваться картами сразу после их получения.
После того, как работодатель оформляет реестр на массовый выпуск карт своим сотрудникам, Сбер автоматически проверяет наличие у клиентов действующих карт банка. Если они есть, то таким клиентам будет предложено использовать их в качестве зарплатных и не ждать выпуска новой. Если такой карты нет, то ему выпустят заказанную карту. 
По готовности карт сотрудник банка выезжает на предприятие и выдаёт работникам «пластик». Раньше клиент в моменте не мог пользоваться сервисами банками сразу после получения для оплаты покупок картой, снятия наличных и т.д. Сейчас менеджер банка активирует карты прямо на предприятии со своего рабочего планшета во время выдачи карт в присутствии работника. Поэтому теперь зарплатными картами можно пользоваться сразу после выдачи.
Кроме того, до получения «пластика» на руки клиенты Сбера, как и раньше, могут активировать карту самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и начать ею пользоваться для получения зарплаты, покупок в интернете, оплаты через QR и т.п.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:
«Мы последовательно продолжаем улучшать сервисы для наших действующих и новых зарплатных клиентов. Ежемесячно выдаём порядка 120 тысяч зарплатных карт на предприятиях. Новый сервис позволит клиентам, которые ранее не имели возможности оперативно начать пользоваться своей зарплатной картой, активировать её онлайн сразу при получении. Больше не надо искать банкомат или заходить в мобильное приложение, картой можно пользоваться сразу.  Второй плюс — безопасность: сотрудник банка активирует карту онлайн, клиент находится рядом и процедура полностью прозрачна. А ещё это снижает расход бумаги на миллион листов в год, что соответствует принципам ESG подхода: все документы подписываются на планшете».

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