До 2 мая волгоградские налогоплательщики обязаны сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год

Экономика 27.04.2023 16:03
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27.04.2023 16:03
Чуть меньше недели осталось до завершения декларационной кампании. В УФНС России по Волгоградской области напомнили, что налогоплательщикам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2022 году, до 2 мая текущего года. Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, нужно будет до 17 июля.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ следует физическим лицам, которые получили:
- доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, а также реализации имущественных прав (переуступка права требования);
- недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
- выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
- доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, занимающиеся частной практикой.
В УФНС региона обращают внимание, что граждане, представляющих налоговую декларацию за 2022 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить ее в любое время в течение всего года. Если налогоплательщик заявил в налоговой декларации за 2022 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, то он обязан представить такую декларацию не позднее 2 мая.
Более подробную информацию можно получить в разделах «Декларационная кампания 2023» и «Налогообложение в Российской Федерации – Действующие в РФ налоги и сборы – Налог на доходы физических лиц», а также, получив консультацию с помощью сервиса «Часто задаваемые вопросы».
Фото из архива ИА «Высота 102»
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