Экономика

Как за год изменился портрет ипотечного заёмщика в России

Экономика 27.04.2023 14:53
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27.04.2023 14:53


Аналитики Домклик от Сбера изучили ипотечные программы банка и выяснили, какие категории заёмщиков их выбирают. В исследовании Домклик представлены результаты по типам недвижимости, ипотеке без льгот и с льготами. Эксперты также узнали, как изменился портрет ипотечного заёмщика с марта 2022 года.
Как считали
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на первичное, вторичное, загородное жилье и индивидуальное жилищное строительство. Отдельно проанализировали льготные программы: Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека и Дальневосточная ипотека. В каждом сегменте эксперты Домклик изучили соотношение сделок, заключённых мужчинами и женщинами, возраст и доход заёмщиков, а также регионы с наибольшей долей ипотек.
По «Семейной ипотеке» эксперты Домклик проанализировали семейное положение ипотечников, количество детей и их средний возраст. Данные за март 2023 года сравнивались с показателями марта 2022 года. Исключение — «IT-ипотека», для которой в качестве сравнения был взят май 2022 года (момент запуска программы).
Портрет ипотечного заёмщика
Аналитики Домклик отмечают, что с 2022 года наибольшие изменения в портрете ипотечных заёмщиков произошли, например, с точки зрения пола. Так, «Семейную» и «Дальневосточную» ипотеку стали больше брать женщины. Количество таких сделок, заключённых россиянками, вырос на 12,8% и 8,1% соответственно.
 
Ипотека без льготных программ
Наибольший рост доли сделок по ипотеке на первичное жилье с марта 2022 года зафиксирован в Башкортостане (+3%), Кемеровской (+2,4%), а также Новосибирской и Ростовской областях (+1,2%). При этом в столичных регионах отмечается сокращение этого параметра (Москва: -4,5%, Санкт-Петербург: -4,2%, Московская область: -0,5%).
 
Портрет ипотечного заёмщика, покупающего квартиру на вторичном рынке, за прошедший год почти не изменился.
По годовому росту доли ипотек на рынке загородной недвижимости первое место принадлежит Чечне (+24,7%). Республика также лидирует по доле приобретённых загородных домов в марте 2023 года. Больше 40% всех сделок по стране было заключено именно в Чечне. Аналитики Домклик считают, что это связано с выросшим спросом жителей региона на загородную недвижимость, которая предлагается по более выгодным ценам, чем новостройки и готовое жилье.
В лидерах по росту доли ипотек на рынке загородной недвижимости также оказались Астраханская область и Коми (+1,2%). В столичных регионах, наоборот, произошло снижение доли приобретённых загородных домов.
 
Ипотека на ИЖС стала единственной не льготной ипотечной программой, показатели которой выросли в столичных регионах. Так, доля сделок в Московской области от общего количества сделок по стране увеличилась на +3,8%, Москве — на +1,7%, Санкт-Петербурге — на +1,1%.
Аналитики Домклик пришли к выводу, что рост параметра объясняется более высокими доходами жителей столичных субъектов РФ, а также их большей осведомлённостью о программах жилищного кредитования, льготной ипотеке и изменениях в законодательстве.

Льготная ипотека
Доля сделок в Москве от общего количества сделок по стране увеличилась на +3,1%, а Московской области — на +1,6%.
Аналитики Домклик выделили три важные трансформации в портрете россиянина, который покупает жильё по «Семейной ипотеке».
Во-первых, «Семейную ипотеку» по-прежнему чаще получают мужчины. Но доля квартир, купленных женщинами, увеличилась по сравнению с прошлым годом (+12,8%).
Во-вторых, наибольший прирост доли сделок с марта 2022 года зафиксирован в южных регионах страны. В Краснодарском крае параметр увеличился на +2,8%, Ростовской области — на +1,4%, Ставропольском крае — на +1,1%.
В-третьих, незначительно сократилась доля покупателей, состоящих в браке (-4,5%). При этом выросла доля холостых и незамужних (+2,5%) и разведённых людей (+1,9%).
Распределение семей, оформивших «Семейную ипотеку», по количеству детей практически не изменилось. Средний возраст детей вырос на 2,4 года.
 

Аналитики Домклик объясняют этот факт изменением условий IT-программы: по всей стране (за исключением Москвы) смягчились требования к минимальному месячному доходу заёмщиков. В городах-миллионниках он снизился со 150 тыс. до 120 тыс. рублей, в других населённых пунктах — со 100 тыс. до 70 тыс. рублей. Программа привлекла новых заёмщиков, что привело к снижению среднего уровня доходов пользователей IT-ипотеки.
 
Из всех показателей по «Дальневосточной ипотеке» наиболее серьёзные изменения зафиксированы в соотношении сделок, заключённых мужчинами и женщинами. Если в марте 2022 года эта ипотечная программа была более популярна среди мужчин (51,7%), то теперь она стала более востребована среди женщин (56,4%).


 


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