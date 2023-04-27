Телеком

Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций

Телеком 27.04.2023 13:16
0
27.04.2023 13:16


Оператор  определил самые популярные места для путешествий по югу России и составил рейтинг достопримечательностей и природных объектов в Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае и Республике Адыгее на основе анализа обезличенных данных клиентов.В топ локаций вошли парки, музеи и винодельни.
Tele2 проанализировала активность клиентов и определила популярные туристические места в южных регионах. Для исследования был взят период с декабря 2022 г. по март 2023 г., отражающий начало сезонной активности абонентов. На основе обезличенных данных был составлен рейтинг самых посещаемых достопримечательностей. В исследование вошли локации из разных популярных категорий – исторические, природные и культурные объекты, а также винодельни, которые в последнее время притягивают множество туристов.  
Статус самого популярного парка на юге уже не первый год заслуженно носит парк «Краснодар», расположенный в столице Краснодарского края. Здесь активность клиентов Tele2 максимальна – по данным компании абоненты тратят огромное количество трафика, чтобы поделиться в сети красивыми местами, выложить видео или провести прямой эфир. С открытием Японского сада в конце марта количество посетителей парка вырос еще больше. Всего за исследуемый период туристы потратили в локации около 207 Тб мобильного интернета. На втором месте по популярности – Олимпийский парк в Сочи, где также замечена высокая активность абонентов. Здесь клиенты тратят стабильно много трафика – за исследуемый период более 148 Тб. Третий в рейтинге – парк «Олимп» в Геленджике, находящийся у подножия Маркотхского хребта, где зафиксирован показатель в 79 Тб по объему потребляемого интернета. Близость к морю делает этот объект особенно интересным для жителей всех регионов России. 
Среди исторических точек притяжения путешественников бесспорное лидерство принадлежит Мамаеву кургану в Волгограде – этот уникальный монумент впечатляет туристов, здесь они используют мобильный интернет, чтобы поделиться эмоциями и выложить в сеть фото и видео памятника. За 4 месяца клиенты Tele2, посетившие Мамаев курган, потратили более 180 Тб. Второе место в рейтинге занял Аксайский военно-исторический музей в Ростовской области – музейный комплекс, основанный в 1948 году. Клиенты компании, которые приезжали увидеть экспонаты музея, потратили более 167 Тб интернет-трафика. На третьем месте расположился музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, который также неизменно притягивает своим масштабом. Всего в этой локации туристы скачали и загрузили в сеть более 110 Тб. 
Рейтинг природных зон отдыха в исследуемых регионах возглавила горная Адыгея и ее знаменитые водопады Руфабго. Всего отдыхающие, гуляющие по лесным тропам, ведущим к 5 водопадам, потратили на общение в интернете около 193 Тб. На втором месте по популярности находится соленое озеро Эльтон, расположенное в Волгоградской области недалеко от границы с Казахстаном. Прогуливаясь возле озера,туристы использовали около 180 Тб трафика. Также в топ-3 среди популярных природных мест вошла интересная локация в Ростовской области маяк в хуторе Мержаново. Чтобы запечатлеть его красоты и поделиться с друзьями необычными видами и атмосферой,путешественникам понадобилось более 91 Тб. 
Также одним из самых популярных направлений туризма на юге стал эногастрономический туризм. Самой посещаемой винодельней оказалась «Усадьба Саркел», расположенная в живописном месте неподалеку от города Цимлянска в Ростовской области. Здесь пользователи скачали и загрузили в сеть порядка 116 Тб трафика. Второе место делят между собой винный завод Chateau Tamagne в станице Тамань и семейная винодельня «Имение «Сикоры» в Новороссийске, в общей сложности туристы здесь потратили более 156 Тб мобильного интернета. На третьем месте – один из старейших винных домов «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке, при посещении которого клиенты Tele2 использовали более 69Тб мобильного интернета. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
27.04.2023 11:26
Телеком 27.04.2023 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.04.2023 16:59
Телеком 26.04.2023 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2023 14:11
Телеком 25.04.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2023 12:39
Телеком 25.04.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.04.2023 10:35
Телеком 21.04.2023 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 17:57
Телеком 20.04.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 12:19
Телеком 20.04.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2023 15:50
Телеком 19.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2023 17:26
Телеком 18.04.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 15:39
Телеком 17.04.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 15:03
Телеком 17.04.2023 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 13:47
Телеком 17.04.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.04.2023 13:51
Телеком 14.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 16:26
Телеком 12.04.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 11:01
Телеком 12.04.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:59
В Волгограде общественный транспорт переведут на усиленный график в день ретро-матчаСмотреть фотографии
16:52
Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде облсуд оправдал Александра Юношева по прозвищу ЕврейСмотреть фотографии
15:31
Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВДСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий ШаховСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 маяСмотреть фотографии
15:05
Фирма-призрак из Волгоградской области поставляла подозрительную говядину в КрымСмотреть фотографии
14:01
Дело о гибели 3 человек в ДТП с маршруткой и КАМАЗом в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографии
13:49
Актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят в Волгограде 28 апреляСмотреть фотографии
13:16
Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локацийСмотреть фотографии
13:15
«Товарищами называть не хочется»: Бочаров пригрозил закрыть пойму для загадивших ее туристовСмотреть фотографии
13:04
Их разыскивают по фото: блондинка со спутником опустошили банковские карты волгоградцаСмотреть фотографии
11:45
В ЧП с полицейским на Орловском пруду под Волгоградом обвинили хозяйку турбазыСмотреть фотографии
11:27
Андрей Бочаров: «Вода в пойму зашла. И в приличных объемах»Смотреть фотографии
11:26
МегаФон снял научно-фантастический сериалСмотреть фотографии
10:42
Экс-командир роты УМВД Волгограда тайно приобрел квартиру в Москве и скрыл 9 миллионовСмотреть фотографии
10:20
В поселке Панфилово Волгоградской области ночью в бане сгорел мужчинаСмотреть фотографии
10:01
На обводнение Волго-Ахтубинской поймы добавят денег из резервного фонда РФСмотреть фотографии
08:52
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от употребления яиц на пикникахСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений БасилашвилиСмотреть фотографии
21:40
В Волгоградской области похоронили бойца из «Вагнера» Алексея АпряткинаСмотреть фотографии
20:47
С жителя Волгоградской области взыскали 79 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
20:14
Совет Федерации одобрил закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
19:54
«Там спасали собак под обстрелами»: волгоградские зоозащитники помогают осиротевшим животным на ДонбассеСмотреть фотографии
19:14
9 мая над площадью Павших борцов в Волгограде пролетят реактивные самолетыСмотреть фотографии
18:33
Волгоградских чиновников обязали сообщать прокурорам о склонении к коррупцииСмотреть фотографии
17:32
Нижегородский сквер назвали в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:59
Видеосервис Wink представил афишу нескучного маяСмотреть фотографии
16:51
«Он был настоящим офицером»: майор Иван Молитвин из Волжского погиб на УкраинеСмотреть фотографии
16:20
ВТЗ рассказал о возможностях обучения по программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
 