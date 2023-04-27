Происшествия

В поселке Панфилово Волгоградской области ночью в бане сгорел мужчина

Происшествия 27.04.2023 10:20
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27.04.2023 10:20


В Волгоградской области произошел пожар в поселке Панфилово, в результате чего погиб мужчина. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 3-07 сегодня, 27 апреля. 

– Горела баня площадью 6 на 6 метров по всей площади, – пояснили в ведомстве. – Пожарные расчеты поселка Панфилово ликвидировали пожар в 3-45 ч. Причина происшествия устанавливается. 

По данным информагентства, в пожаре погиб 54-летний мужчина. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области призывают жителей региона неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности как в обращении с электронагревательными приборами, так и на природе. 

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