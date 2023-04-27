Сразу две награды премии «Пресс-подход. 2022» у пресс-службы Сбера

Экономика 27.04.2023 08:13
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27.04.2023 08:13
Пресс-служба Сбера стала победителем сразу в двух номинациях независимой премии в области PR «Пресс-подход. 2022». Премию вручили лучшим пресс-службам и PR-департаментам федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и госкомпаний.
Пресс-служба Сбера победила в номинации «Бизнес-партнёр» за освещение взаимодействия с участниками рынка, а также в номинации «Медиа-эффект» за лучшее взаимодействие со СМИ.
Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка:
«Очень приятно, что нашу работу высоко оценило профессиональное жюри премии. Тем более, на победу претендовали действительно лучшие пиар-специалисты и пресс-службы страны. Премия присуждалась за работу в тяжелом 2022 году, который стал испытанием как для всего Сбера, так и для нашей команды.
Были периоды, когда мы в буквальном смысле работали круглосуточно, освещая в СМИ происходящие изменения. Это было очень ответственно, учитывая нашу огромную аудиторию. Количество розничных клиентов Сбера уже превысило 106 млн человек, юридических лиц — 3 млн компаний.
И я очень благодарна всем СМИ, которые были с нами в этот период и доводили до наших клиентов и всех россиян необходимую важную информацию».
Уникальность премии в том, что она основана не по принципу подачи заявок от всех желающих участников, а исключительно на основе собственных независимых оценок экспертного совета, сформированного из журналистов и редакторов ведущих федеральных изданий, общественных организаций, специалистов корпоративного сектора — всех тех, кто постоянно и на регулярной основе взаимодействует с пресс-службами компаний. Всего получилось более 120 анкет участников.
Жюри премии выбрало победителей в восьми номинациях. На победу претендовали пресс-службы Правительства РФ, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторга, Минтранса, Минздрава, Минфина, Росстата, ФАС, а также Ростеха, Росатома, Роскосмоса и многих других.
Независимая премия в области PR «Пресс-подход. 2022» проводилась впервые, это единственная премия в области PR для министерств, ведомств и госкомпаний. Её цель - содействовать развитию и повышению эффективности работы пресс-служб федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, госкомпаний, а также выявлять и поощрять лучшие практики взаимодействия с масс-медиа и целевой аудиторией. Оправдывать доверие граждан, отвечать на их вопросы, помогать решать их проблемы — один из главных ориентиров в деятельности подразделений по связям с общественностью государственных институтов.
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