ВТЗ рассказал о возможностях обучения по программе «Профессионалитет»





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие прошло для более чем 100 старшеклассников на базе Волжского политехнического техникума (ВПТ) — партнера ВТЗ по проекту.

В рамках Единого дня открытых дверей гости познакомились с профессиями, востребованными на ВТЗ. Представители предприятия провели открытый урок, где рассказали об особенностях специальностей «Металлургия черных металлов», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Обработка металлов давлением», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» и «Технология машиностроения». Спикеры ответили на вопросы о возможностях трудоустройства, а также о социальных и образовательных проектах завода, которые позволяют работникам всесторонне развиваться и совершенствовать профессиональные навыки.

В мероприятии приняли участие амбассадоры проекта «Профессионалитет» — студенты первого курса ВПТ, которые на личном примере рассказали о преимуществах новой образовательной программы: обучение ориентировано на конкретные специальности ВТЗ и проходит по сокращенной программе с непосредственным участием работодателя. Также в рамках Единого дня открытых дверей на ВТЗ прошло родительское собрание для заводчан, чьи дети в ближайшем будущем должны определиться с выбором профессии.

-Заканчивается учебный год для первого набора студентов программы «Профессионалитет». ВТЗ сопровождает студентов на каждом этапе обучения, чтобы в дальнейшем пополнить коллектив предприятия компетентными и мотивированными сотрудниками. Например, для нынешних первокурсников специалисты завода проводили расширенные экскурсии, а в следующем году ребят ждет практика на предприятии. Проект «Профессионалитет» востребован среди молодежи, поэтому в 2023-2024 учебном году в ВПТ для обучения по программе выделено 150 бюджетных мест, что на 25 больше, чем в прошлом году, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Проект «Профессионалитет» в Волжском реализуется на базе ВПТ в рамках соглашения между администрацией Волгоградской области, техникумом и ВТЗ. В рамках проекта на ВТЗ регулярно проходят экскурсии — в 2022 году на них побывали порядка двухсот детей, а также директора школ города Волжский и педагогический коллектив ВПТ. В проекте «Профессионалитет» также принимают участие другие заводы ТМК, работу координирует Корпоративный университет TMK2U.

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