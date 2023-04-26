«На месте денег не берем»: энергетики рассказали волгоградцам, как распознать мошенников

Общество 26.04.2023 11:05
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26.04.2023 11:05
В Волгограде с приходом весны активизировались не только такие вредители как клещи, но и мошенники. Как сообщает ИА «Высота 102», особая активность в последние месяцы наблюдается со стороны злоумышленников, представляющихся энергетиками. Предлагая волгоградцам заменить исправные счетчики, преступники в итоге требуют немалые суммы. В основном жертвами лжеэнергетиков становятся пожилые люди и юридически не подкованные волгоградцы.
Показательный пример привели 26 апреля в компании «Волгоградэнергосбыт»: накануне жертвой злоумышленников едва не стала жительница улицы Гагарина в Центральном районе Людмила С.
– К волгоградке пришли две женщины и под предлогом проверки счетчика электроэнергии с разрешения хозяйки попали в квартиру. Осмотрев прибор учета, гостьи предложили женщине в течение ближайших часов провести замену, уточнив, что электрик как раз только что закончил работу в соседнем доме, – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В качестве «бонуса» женщине сулили солидную скидку как пенсионерке.
Однако, утверждают в компании, жительница Центрального района проявила бдительность и заявила лжеконтролерам, что оформит замену счетчика в Личном кабинете на сайте «Волгоградэнергосбыта» и отказалась от сомнительных услуг.
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что ни при каких условиях специалисты компании не оказывают платных услуг, требующих расчета на месте. Предложение заменить счетчик здесь и сейчас должно первым делом насторожить хозяина квартира.
– Отличить сотрудников предприятия, которые могут прийти с проверкой показаний, легко: они экипированы в одежду с фирменным логотипом и обязаны предъявить именные удостоверения, – напоминают в компании. – Замену электросчетчика производит подрядная организация - её представитель обязательно должен иметь при себе копию доверенности, выданную ПАО «Волгоградэнергосбыт» на имя руководителя подрядной организации. К тому же, специалисты не нагрянут к вам экспромтом. Сначала принимается заявление, затем замена счетчика предварительно согласовывается с потребителем с назначением дня и времени установки.
Жителям Волгоградской области стоит помнить о том, что повреждение пломбы и демонтаж счетчика невозможны в отсутствие представителя «Волгоградэнергосбыта». В противном случае несанкционированная замена прибора учетам может привести к повышенным начислениям.
Если вы стали жертвой преступления или свидетелем попытки его совершения, нужно сообщить об этом факте в полицию. Для этого необходимо прийти в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 или 102 для мобильных устройств.
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