Экология

Сотрудники ЕвроХима позаботились о чистоте малых рек

Экология 26.04.2023 09:43
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26.04.2023 09:43



Волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината компании ЕвроХим 21апреля провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, протекающей через город Котельниково. Акция прошла в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
На уборку берегов Аксая вышли десятки сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия, волонтеры, взрослые и маленькие жители города Котельниково.
Им предстояла большая работа. После зимы на берегах реки скопились пластиковая посуда, битое стекло, ветки деревьев, пакеты. Поэтому субботник одновременно прошел сразу в нескольких локациях. 

Участники молодежного волонтерского движения взяли на себя участок в самом центре города. Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия позаботились о чистоте берега у Зеленого острова – популярного в Котельниково места отдыха горожан. 
Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината навели порядок неподалеку от жилого района «Восточный», построенного ЕвроХим-ВолгаКалием для семей сотрудников комбината.  
Коллектив предприятия отличается сплоченностью и единением. Поэтому дружная работа по уборке прибрежной зоны прошла очень эффективно. Участники акции тщательно вычистили выделенные для уборки участки. Итогом субботника стали 1,5 тонны отходов, собранных волонтерами акции, и чистый берег реки. 
В завершение акции молодому поколению котельниковцев было доверено подарить очищенной реке новую жизнь – дети выпустили в воду мальков рыб. 
В благодарность за энтузиазм и инициативность работников предприятие позаботилось, чтобы акция прошла весело и была интересной для взрослых и маленьких горожан. Прямо на берегу раскинулся шатер с горячим чаем и пирожками для всех участников субботника. Один из жителей прихватил с собой питомца. Кролик Егор внес свой клад в удаление сорной растительности, в награду получил морковку, восхищение и заботу самых юных волонтеров.
Акция по уборке берегов Аксая стала традиционной для коллектива ЕвроХим-ВолгаКалия. В прошлом году, кроме субботника в прибрежной зоне, волонтеры предприятия провели высадку деревьев, экоуроки в школах, осуществили другие экологические инициативы. У экоактивистов есть еще много идей и они уверены, что ЕвроХим всегда поддержит их начинания, направленные на защиту родной природы. 




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