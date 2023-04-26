Сотрудники ЕвроХима позаботились о чистоте малых рек









Волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината компании ЕвроХим 21апреля провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, протекающей через город Котельниково. Акция прошла в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На уборку берегов Аксая вышли десятки сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия, волонтеры, взрослые и маленькие жители города Котельниково.

Им предстояла большая работа. После зимы на берегах реки скопились пластиковая посуда, битое стекло, ветки деревьев, пакеты. Поэтому субботник одновременно прошел сразу в нескольких локациях.





Участники молодежного волонтерского движения взяли на себя участок в самом центре города. Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия позаботились о чистоте берега у Зеленого острова – популярного в Котельниково места отдыха горожан.

Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината навели порядок неподалеку от жилого района «Восточный», построенного ЕвроХим-ВолгаКалием для семей сотрудников комбината.

Коллектив предприятия отличается сплоченностью и единением. Поэтому дружная работа по уборке прибрежной зоны прошла очень эффективно. Участники акции тщательно вычистили выделенные для уборки участки. Итогом субботника стали 1,5 тонны отходов, собранных волонтерами акции, и чистый берег реки.

В завершение акции молодому поколению котельниковцев было доверено подарить очищенной реке новую жизнь – дети выпустили в воду мальков рыб.

В благодарность за энтузиазм и инициативность работников предприятие позаботилось, чтобы акция прошла весело и была интересной для взрослых и маленьких горожан. Прямо на берегу раскинулся шатер с горячим чаем и пирожками для всех участников субботника. Один из жителей прихватил с собой питомца. Кролик Егор внес свой клад в удаление сорной растительности, в награду получил морковку, восхищение и заботу самых юных волонтеров.

Акция по уборке берегов Аксая стала традиционной для коллектива ЕвроХим-ВолгаКалия. В прошлом году, кроме субботника в прибрежной зоне, волонтеры предприятия провели высадку деревьев, экоуроки в школах, осуществили другие экологические инициативы. У экоактивистов есть еще много идей и они уверены, что ЕвроХим всегда поддержит их начинания, направленные на защиту родной природы.















