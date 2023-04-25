Экономика

«Открытие Авто»: мартовские продажи люксовых автомобилей выросли на 52%, а премиальных на 23%

Экономика 25.04.2023 14:03
0
25.04.2023 14:03


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе регистраций и данных AEB проанализировали продажи автомобилей классов люкс и премиум. В первом случае рост в марте относительно февраля составил 52%, а во втором – 23%. 
Особенно ярким увеличением объемов бизнеса отличились автомобили Bentley (+125%). У некоторых марок есть рост даже в масштабах I квартала. Его показали Lamborghini и Aston Martin. В свою очередь среди премиальных автомобилей наибольшей прибавкой отметилась Volvo (+57%). Другой важный факт прошедшего периода – сохранившиеся запасы «премиумов», завезенных еще дистрибьюторами. Каждый третий Mini и почти каждый пятый Audi – автомобили официальных поставок.
Анализируя данные регистраций автомобилей люксовых и премиальных автомобилей от компании Автомаркетолог, можно было заметить неожиданную тенденцию. Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения на поставку таких автомобилей, их продажи в марте в нашей стране продолжали расти. Больше других – до 18 автомобилей (+125%) приросли продажи английской элитной марки Bentley. 
Таким образом, за март было продано больше половины квартального объема. И хотя продажи других шести люксовых марок, включая российский Aurus, по-прежнему носили эпизодический характер (от одной до пяти машин в месяц), уже можно говорить о том, что большая часть сегмента показала рост. Причем у Lamborghini этот рост проявился даже в масштабах квартала (+50%). Один из дилеров этой марки успел в конце прошлого года открыть новый салон. И если раньше поставки были ограничены официальными квотами, то теперь, самостоятельно приобретая автомобили через все возможные каналы, бизнес получил неожиданную возможность расширяться.
Среди ведущих марок сегмента премиальных автомобилей счет сделок за месяц вновь стал исчисляться сотнями. Лидируют по-прежнему «немцы» – BMW (662 а/м; +26%) и Mercedes-Benz (543 а/м; +9%). Немного скромнее, но также с заметным ростом развивался бизнес Audi (250 а/м; +21%) и Porsche (174 а/м; +32%). В этой же группе нашлось место Lexus (371 а/м; +40%). Больше сотни автомобилей за март продали Land Rover, Genesis и Tesla. При этом наилучшей динамикой (+57%) в марте отметилась Volvo.
В целом по итогам первого месяца весны можно было заметить, что сегмент люкс вырос до 38 а/м (+52%). Но в поквартальной статистике его объемы все еще почти в два раза меньше, чем год назад. Похожая картина в премиальном классе (2 585 а/м за март; +23% к февралю), но I квартал 2023 года на 74% менее результативен, чем январь-март 2022 г. 
Также надо отметить, что среди премиальных марок еще можно было купить машины, которые обладают официальной, а не дилерской, как при параллельном импорте гарантией, и были завезены импортерами. В процентном соотношение доля таких машин оказалось наиболее масштабной у Mini (33,3%), остальные 66,7% пришлись на параллельный импорт. Также машины от дистрибьюторов сохранились на складах дилеров Audi, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz и BMW.
Игроки авторитейла объясняют всплеск продаж машин премиального и люкс-классов в основном начавшимся в марте повышением курса основных валют по отношению к рублю и желанием клиентов вложиться на этом фоне в «железо». Другие говорят, что наконец отладили каналы альтернативного импорта, и именно это повлияло на рост. Так или иначе, порядка 90% автомобилей премиального сегмента и весь люкс попадает сейчас в нашу страну без помощи дистрибьюторов. 
Прежде во время официальных поставок многие бренды могли себе позволить хэджировать риски, обеспечивать дилерам механизм «прайс-протекшн», то есть сохранение цены на заказанную машину независимо от роста курсов. В нынешних реалиях такие роскошные финансовые условия отсутствуют. 
И если в «королевском» классе люкс даже серьезное повышение стоимости не сильно отражается на объемах продаж, а больше зависит от логистических, таможенных и прочих санкционных сложностей, то в премиальном сегменте рост цен сразу более существенно влияет на размеры рынка. 
Кроме того, на размеры бизнеса «премиумов» наверняка может отрицательно повлиять недавнее увеличение российских налогов на «роскошные» машины и расширение их списка. Но, главное, если курс рубля не будет стабилизирован, то уже по итогам апреля тенденция к росту ритейла машин стоимостью до 10-12 миллионов рублей скорее всего не сохранится.
Продажи автомобилей люксовых марок в январе-марте 2023 г.

Продажи автомобилей премиальных марок в январе-марте 2023 г.

* на основе данных регистраций а/м от компании "Автомаркетолог".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.04.2023 12:06
Экономика 25.04.2023 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 12:02
Экономика 25.04.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 11:17
Экономика 25.04.2023 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 10:24
Экономика 25.04.2023 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 09:09
Экономика 25.04.2023 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 18:28
Экономика 24.04.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 14:14
Экономика 24.04.2023 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 13:35
Экономика 24.04.2023 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 12:40
Экономика 24.04.2023 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 11:52
Экономика 24.04.2023 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 10:32
Экономика 24.04.2023 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 10:19
Экономика 24.04.2023 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 10:15
Экономика 24.04.2023 10:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБСмотреть фотографии
17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
10:16
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:05
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компанииСмотреть фотографии
08:00
Опубликовано видео с места падения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский облздрав: пассажиров на борту разбившегося вертолета не былоСмотреть фотографии
06:12
Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погибСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:31
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориалСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:31
Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигуСмотреть фотографии
 