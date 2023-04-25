Общество

Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»

Общество 25.04.2023 13:13
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25.04.2023 13:13



На сцене «Царицынской оперы» 30 апреля в 17.00 часов состоится концерт «Музыка стихий», в котором прозвучит музыка британского композитора Карла Дженкинса. Постановка балансирует на стыке жанров: вокал, оркестр, современная хореография. Природные стихии: земля, воздух, вода и огонь приобретут разное звуковое и визуальное воплощение. 
Оркестр разместится на сцене, в синтезированном проекте примут участие хор, балет и вокалисты. Зрителям предлагают насладиться уникальной концептуальной программой, в которую вошли всемирно известные произведения Дженкинса «Adiemus», «Stabat Mater», «Палладио», «Реквием», «Вооруженный человек» и многие другие. Композиции одновременно являются классическими, популярными и этническими, строятся на умелом совмещении народных инструментов, оркестра и человеческого голоса. 
Для проекта «Музыка стихий» были отобраны отдельные произведения, скомпонованы под выразительный язык стихий. Партитура Карла Дженкинса предполагает большое количество ударных инструментов различного звучания, что придает музыке особый колорит. Хор будет исполнять тексты на различных языках, в том числе несуществующих, ведь зачастую музыка композитора включает голоса, но не слова. 
Две солистки – сопрано Екатерина Богачева (второй состав  – Евгения Старцева) и меццо-сопрано Наталья Пирогова (второй состав  – Ирина Дмитрова) и четыре балетные пары предстанут в фантастических образах от художника Виктории Техтиловой. Создателем оригинальных танцевальных композиций стихий выступил балетмейстер театра Александр Зверев.
Новый концерт не познавательного, а медитативно-расслабляющего плана, — рассказал автор проекта, директор тетра «Царицынская опера» Сергей Гринев. — Мы предлагаем зрителям насладиться звуковым и визуальным эффектом, закрыть глаза и привести свои мысли в порядок. Люди, которые первый раз услышат произведения Карла Дженкинса удивятся, ведь трудно избавится от этнических, философских мотивов, которые многие уже слышали. Мы решили сделать одноактный концерт, который в последствие превратим в спектакль. В будущем у концерта появится сюжетная линия, добавится музыка других композиторов.  


В таком формате сочинения Дженкинса еще не воплощали, — уверена солистка Екатерина Богачева. — Одномоментно мы будем творить на сцене новую современную музыку и необычный визуальный контент. Все смешается в единое целое – народный, академический, эстрадный жанр,этностилистика, балетный модерн… Дополнили с коллегой-партнером – Натальей Пироговой, вокальные партии своим видением и интерпретацией. Музыка от этого только выиграла, стала более объёмной и выразительной. Это проба пера, новый формат, некий эффект кино на сцене. Масштабность задумки цепляет за собой в процессе реализации новые моменты. Проект требует от всех нас большой работы и вовлеченности. Такой концерт на стыке жанров вносит репертуарное разнообразие, звучит свежо и современно в рамках академической формы. 
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

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