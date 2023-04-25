Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки

Экономика 25.04.2023 12:02
0
25.04.2023 12:02
С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис «Регистрация и расчёты», который существенно упрощает сделки с землёй и жильём. Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья.
Оформляя сделки с жильём, 2,3 млн клиентов Домклик уже воспользовались сервисом «Электронная регистрация», а 2 млн из них выбрали услугу «Безопасные расчёты». Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис «Регистрация и расчёты» поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить.
Если раньше при купле-продаже квартиры, комнаты или земельного участка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге клиент за сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» платил 15 300 рублей, а в остальных регионах — 12 000 рублей, то теперь с единой услугой «Регистрация и расчёты» в любом регионе России он заплатит всего 5 900 рублей, из которых 3 900 — оплата услуг банка, а 2 000 — госпошлина.
Для покупки и продажи домов с земельными участками услуга тоже подешевела. Для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» стоили 27 200 рублей, в остальных регионах — 20 600 рублей. Новая стоимость услуги — 10 150 рублей, из которых 7 800 – оплата услуг банка, а 2 350 – госпошлина.
Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Пользоваться сервисом «Регистрация и расчёты» выгодно и удобно. Процесс полностью автоматизирован — сервис автоматически формирует пакет документов. Клиенту остаётся только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности — тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придётся. Как только право собственности перейдёт к покупателю, деньги поступят на счёт продавца. До этого момента они будут храниться на специальном счёте в Сбере. Таким образом банк обеспечит безопасный расчёт между покупателем и продавцом недвижимости».
«Открытие Авто»: мартовские продажи люксовых автомобилей выросли на 52%, а премиальных на 23%25.04.2023 14:03
Экономика 25.04.2023 14:03
От волгоградских налогоплательщиков ждут платежей до 28 апреля25.04.2023 12:06
Экономика 25.04.2023 12:06
Сбербанк предоставил бизнесу более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов25.04.2023 11:17
Экономика 25.04.2023 11:17
Банк «Открытие» предоставил 500 млн рублей кубанской агропромышленной компании25.04.2023 10:24
Экономика 25.04.2023 10:24
ВТБ и «Открытие» выяснили, на что россияне берут кредиты25.04.2023 09:09
Экономика 25.04.2023 09:09
В Волгограде достраивают логистический центр транспортного коридора «Север-Юг»24.04.2023 18:28
Экономика 24.04.2023 18:28
GigaChat vs ChatGPT: Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53
В первом квартале 2023 года жители Поволжья чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли24.04.2023 14:14
Экономика 24.04.2023 14:14
Банки предлагают страховые продукты для защиты в автопутешествиях24.04.2023 13:35
Экономика 24.04.2023 13:35
Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам24.04.2023 12:40
Экономика 24.04.2023 12:40
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акции24.04.2023 11:52
Экономика 24.04.2023 11:52
ВТБ: каждый четвертый клиент выбирает дебетовые карты благодаря программам лояльности24.04.2023 10:32
Экономика 24.04.2023 10:32
Начался приём заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера с призовым фондом 60 миллионов рублей24.04.2023 10:19
Экономика 24.04.2023 10:19
ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициатив24.04.2023 10:15
Экономика 24.04.2023 10:15