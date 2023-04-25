Общество

Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 года

Общество 25.04.2023 15:51
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25.04.2023 15:51


Покупка автомобиля и ремонт – главные цели получения кредита наличными для россиян в 2023 году. На них планируют потратить заемные средства соответственно 34% и 30% тех, кто намерен взять кредит. Таковы данные совместного опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники и электроники.
В целом по России за последний год кредиты наличными брали 22% опрошенных. Чаще других – жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Меньше других – на Дальнем Востоке (10%).
В 2021 году и в начале прошлого года топ-5 целей потребительского кредитования оставались стабильными. Преобладали рефинансирование, покупка авто и бытовой техники (по 16%), а также строительство и ремонт дома (13%). Еще по 12% опрошенных брали займы на ремонт квартиры или по семейным обстоятельствам. На повседневные расходы средства планировали потратить 11% опрошенных.
В 2022 году под влиянием макроэкономической ситуации приоритеты заемщиков начали меняться. Согласно данным опроса, на первое место в списке целей кредита наличными у россиян вышло приобретение техники для дома и электроники – об этом заявили 22% респондентов. На ремонт квартиры взяли кредит 17% опрошенных, еще по 15% направили средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов или кредитных карт, 11% - на ремонт / строительство дачи или дома. Немалую долю кредитования также заняли покупка автомобиля и расходы на семейные торжества (свадьба, рождение ребенка и другие) – о них рассказали по 10% участников опроса.
Воспользоваться потребительским кредитом в ближайшие месяцы собирается 19% респондентов из Южного федерального округа. Главные цели, на которые южане хотели бы взять кредит наличными в 2023 году (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) – покупка автомобиля (34%), ремонт (30%), покупка бытовой техники или гаджета (15%), отдых, а также лечение и медицинские услуги (по 13%). Еще 12% планируют рефинансировать имеющиеся кредиты. Годом ранее о кредитах на отпуск и лечение заявляли только 7% и 5% россиян соответственно.
Главным критерием принятия решения о потребительском кредите наличными для жителей ЮФО остается его ставка (70%). Для 14% важнее всего срок кредита, 5% ставят на первое место максимальную сумму, а 6% скорость оформления.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 2-14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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