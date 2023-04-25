С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулок

Телеком 25.04.2023 14:11
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25.04.2023 14:11
К началу навигации по Волге билайн модернизировал оборудование и усилил сигнал сотовой связи в речном порту Волгограда.
— Как известно, радиосигнал имеет свои особенности при распространении вблизи большого водного массива, это законы физики. Поэтому на набережной Волги сотовая связь не всегда идеальна. Чтобы нивелировать этот эффект, мы решили оборудовать действующую базовую станцию дополнительными антеннами, они будут обслуживать территорию речного порта. В результате скорость мобильного интернета, по нашим замерам, в районе касс и причала порта выросла более чем в два раза. Для туристов это возможность делиться впечатлениями от волжских пейзажей в режиме онлайн, — сказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Ранее билайн сообщал об инвестициях в развитие сети Волгоградской области в размере более 2,4 млрд рублей за последние 3 года. В 2022 году новые базовые станции были построены в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах региона. В 2022 году билайн провел расширение диапазона частот для пропуска интернет-трафика. В результате скорость мобильного интернета в регионе выросла на 70% по сравнению с декабрем 2020 года.
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erid: LatgButCB
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