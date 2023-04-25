Экономика 25.04.2023 11:17
0
25.04.2023 11:17
В первом квартале 2023 года Сбербанк предоставил корпоративным клиентам льготные кредиты на инвестиционные цели на сумму более 50 млрд рублей.
Больше всего средств на инвестиционные проекты получили сельхозтоваропроизводители и переработчики продукции АПК в рамках программы Минсельхоза РФ №1528. По ней Сбербанк заключил с предприятиями отрасли АПК более 1180 договоров на общую сумму более 36 млрд рублей.
Другим популярным направлением льготного инвесткредитования стала программа Минэкономразвития РФ № 1764. За первые три месяца 2023 года Сбербанк выдал по ней бизнесменам 14,5 млрд рублей по 750 договорам. Программа в основном востребована предприятиями обрабатывающей промышленности, а также компаниями, которые заняты транспортировкой и хранением.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«В 2023 году государство увеличило объём программ льготного инвестиционного кредитования и расширило перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться такими кредитами. Сбербанк был и остаётся основным проводником господдержки, а инвесткредиты становятся драйвером для развития всей экономики страны. В этом году Сбербанк предоставил бизнесу уже более 50 млрд рублей на инвестиционные цели: покупку сельхозтехники для обеспечения россиян урожаем, обновление коммунальной инфраструктуры в городах и посёлках, совершенствование оборудования на обрабатывающих предприятиях для повышения их производительности и другие проекты».
«Открытие Авто»: мартовские продажи люксовых автомобилей выросли на 52%, а премиальных на 23%25.04.2023 14:03
Экономика 25.04.2023 14:03
От волгоградских налогоплательщиков ждут платежей до 28 апреля25.04.2023 12:06
Экономика 25.04.2023 12:06
Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки25.04.2023 12:02
Экономика 25.04.2023 12:02
Банк «Открытие» предоставил 500 млн рублей кубанской агропромышленной компании25.04.2023 10:24
Экономика 25.04.2023 10:24
ВТБ и «Открытие» выяснили, на что россияне берут кредиты25.04.2023 09:09
Экономика 25.04.2023 09:09
В Волгограде достраивают логистический центр транспортного коридора «Север-Юг»24.04.2023 18:28
Экономика 24.04.2023 18:28
GigaChat vs ChatGPT: Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53
В первом квартале 2023 года жители Поволжья чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли24.04.2023 14:14
Экономика 24.04.2023 14:14
Банки предлагают страховые продукты для защиты в автопутешествиях24.04.2023 13:35
Экономика 24.04.2023 13:35
Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам24.04.2023 12:40
Экономика 24.04.2023 12:40
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акции24.04.2023 11:52
Экономика 24.04.2023 11:52
ВТБ: каждый четвертый клиент выбирает дебетовые карты благодаря программам лояльности24.04.2023 10:32
Экономика 24.04.2023 10:32
Начался приём заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера с призовым фондом 60 миллионов рублей24.04.2023 10:19
Экономика 24.04.2023 10:19
ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициатив24.04.2023 10:15
Экономика 24.04.2023 10:15