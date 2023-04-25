Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»

Телеком 25.04.2023 12:39
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25.04.2023 12:39
Начался прием работ на IХ Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2023», организованный ПАО «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;
• «Интернет-предприниматель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива»;
• «Я — интернет-звезда»;
• «Спасибо моему учителю!».
Цели конкурса:
• повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
• формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
• определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
• выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
• продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика»
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
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