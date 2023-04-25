Телеком

Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»

Телеком 25.04.2023 12:39
0
25.04.2023 12:39


Начался прием работ на IХ Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2023», организованный ПАО «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;
• «Интернет-предприниматель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива»;
• «Я — интернет-звезда»;
• «Спасибо моему учителю!».
Цели конкурса:
• повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
• формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
• определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
• выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
• продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика»
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
25.04.2023 14:11
Телеком 25.04.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.04.2023 10:35
Телеком 21.04.2023 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 17:57
Телеком 20.04.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 12:19
Телеком 20.04.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2023 15:50
Телеком 19.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2023 17:26
Телеком 18.04.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 15:39
Телеком 17.04.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 15:03
Телеком 17.04.2023 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 13:47
Телеком 17.04.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.04.2023 13:51
Телеком 14.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 16:26
Телеком 12.04.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 11:01
Телеком 12.04.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.04.2023 16:52
Телеком 11.04.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2023 16:38
Телеком 10.04.2023 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2023 12:17
Телеком 10.04.2023 12:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБСмотреть фотографии
17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
10:16
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:05
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компанииСмотреть фотографии
08:00
Опубликовано видео с места падения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский облздрав: пассажиров на борту разбившегося вертолета не былоСмотреть фотографии
06:12
Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погибСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:31
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориалСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:31
Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигуСмотреть фотографии
 