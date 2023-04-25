



Кредитная линия открыта ООО «Кристалл» – официальному дистрибьютору ведущих мировых производителей семян, средств защиты растений и агрохимикатов.

Со слов бизнес-лидера банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко очень важно поддерживать компании, которые работают на развитие и укрепление сельского хозяйства, так как агропромышленный комплекс – это стратегически важная сфера, от которой зависит благополучие всей страны.

— Выделенные средства позволят компании пополнить оборотные средства и предоставить больше качественной продукции для выращивания зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов, — добавила Е. Бакуменко.

— Мы благодарны банку «Открытие» за своевременное финансирование в нужных объемах. Это позволит нам обеспечить семенами и средствами защиты растений производителей края, чтобы те получили высокий урожай и внесли свой вклад в обеспечение производственной безопасности нашей родины, — прокомментировал генеральный директор ООО «Кристалл» Андрей Бубенок.