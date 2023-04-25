



Занятия с детьми прошли в рамках масштабной программы по охране труда и промышленной безопасности, реализуемой на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, производство которого развивает в Котельниковском районе Волгоградской области ЕвроХим-ВолгаКалий.

Свои уроки молодые специалисты посвятили мерам безопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь детей в различных житейских ситуациях.

Представители предприятия познакомили школьников с системой SafeStart, отражающей важнейшие принципы безопасного поведения. Идеи и концепции SafeStart успешно применяются во всем мире для снижения количества травм на рабочем месте, в быту и на дороге.

Вместе с ребятами наставники из ЕвроХим-ВолгаКалия изучили возможные источники происшествий, научились сосредоточивать внимание на своем состоянии, рассмотрели примеры критических ошибок, которые совершают люди и тем самым повышают риск получения травмы. В качестве примеров молодые специалисты и дети проиграли различные жизненные ситуации, в которых нужно быть особенно внимательными.

Во время практической части занятия ребята научились навыкам оказания первой помощи. В этом детям помог Гоша – тренажер по оказанию первой помощи со встроенными функциями отработки навыков непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, остановки артериального кровотечения, помощи при переломе конечности и состоянии комы.

На память об этом занятии дети получили фирменные светоотражающие элементы от ЕвроХим-ВолгаКалия – забавные мишки и ленты, прилепленные к рюкзакам или верхней одежде, сделают ребят заметными в темное время суток и защитят от дорожных происшествий.

- Безопасность в работе – самая важная составляющая производства нашего предприятия, - сообщил заместитель начальника участка внутрирудничного транспорта ЕвроХим-ВолгаКалия Бекбулат Тимирханов. – Эти же принципы мы используем и в быту. Для нас важно, чтобы дети с самых юных лет учились беречь себя и окружающих, бдительно относились к возможным опасностям и защищали свое здоровье. Приятно было видеть серьезное и внимательное отношение ребят к нашему занятию. Это очень нужная и полезная практика, и мы надеемся, что полученные навыки и знания дети будут использовать в повседневной жизни».



