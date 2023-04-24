В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях

Экономика 24.04.2023 14:53
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24.04.2023 14:53
В Сбере теперь можно перевести по номеру счёта китайские юани по России, а также белорусские рубли в любой банк Беларуси. Для перевода необходим Сберегательный счёт в соответствующей валюте, который можно открыть в СберБанк Онлайн в разделе «Вклады и счета».
Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:
«Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах — китайских юанях и белорусских рублях. Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких».
Комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты. С подробными условиями и лимитами по переводам в каждой валюте можно ознакомиться на сайте банка.
Сейчас сделать перевод можно в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн на устройствах с Android.
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