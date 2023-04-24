Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акции

Экономика 24.04.2023 11:52
0
24.04.2023 11:52
Банк Уралсиб запустил акцию «Новый клиент» по накопительному счету «На каждый день». Участники акции* получают повышенную процентную ставку 9% по вновь открываемому в банке накопительному счету «На каждый день»** в течение первых 2 месяцев с даты открытия. Максимальная сумма на счете для начисления повышенных процентов – 1 500 000 рублей***.
С третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день»: на сумму от 500 000 рублей включительно – 6%, до 500 000 рублей – 0,01%.
Период проведения акции – с 24.04.2023 года до прекращения ее действия в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Условий акции.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Участник акции – новый клиент, не имеющий счета в банке либо открывший счет не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета.
**В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка.
***На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке, согласно тарифам.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
erid:4CQwVszH9pSaL5Ee2Cx
GigaChat vs ChatGPT: Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53
В первом квартале 2023 года жители Поволжья чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли24.04.2023 14:14
Экономика 24.04.2023 14:14
Банки предлагают страховые продукты для защиты в автопутешествиях24.04.2023 13:35
Экономика 24.04.2023 13:35
Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам24.04.2023 12:40
Экономика 24.04.2023 12:40
ВТБ: каждый четвертый клиент выбирает дебетовые карты благодаря программам лояльности24.04.2023 10:32
Экономика 24.04.2023 10:32
Начался приём заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера с призовым фондом 60 миллионов рублей24.04.2023 10:19
Экономика 24.04.2023 10:19
ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициатив24.04.2023 10:15
Экономика 24.04.2023 10:15
Исследование: в России ждут российский аналог ChatGPT24.04.2023 09:45
Экономика 24.04.2023 09:45
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей21.04.2023 19:14
Экономика 21.04.2023 19:14
Греф не исключил в будущем обновления рекорда по размеру дивидендов Сбербанка21.04.2023 14:09
Экономика 21.04.2023 14:09
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 миллиардов рублей21.04.2023 13:51
Экономика 21.04.2023 13:51
Стали известны победители ежегодной премии индустрии клиентского опыта21.04.2023 13:09
Экономика 21.04.2023 13:09
ВТБ внедрил цифровую анкету для клиентов крупного бизнеса21.04.2023 12:22
Экономика 21.04.2023 12:22
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год21.04.2023 11:16
Экономика 21.04.2023 11:16