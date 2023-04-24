Экономика

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акции

Экономика 24.04.2023 11:52
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24.04.2023 11:52


Банк Уралсиб запустил акцию «Новый клиент» по накопительному счету «На каждый день». Участники акции* получают повышенную процентную ставку 9% по вновь открываемому в банке накопительному счету «На каждый день»** в течение первых 2 месяцев с даты открытия. Максимальная сумма на счете для начисления повышенных процентов – 1 500 000 рублей***. 
С третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день»: на сумму от 500 000 рублей включительно – 6%, до 500 000 рублей – 0,01%.
Период проведения акции – с 24.04.2023 года до прекращения ее действия в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Условий акции.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Участник акции – новый клиент, не имеющий счета в банке либо открывший счет не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета.
**В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка.
***На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке, согласно тарифам.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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