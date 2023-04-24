ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициатив

Экономика 24.04.2023 10:15
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24.04.2023 10:15
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в 2022 году получил экономический эффект в размере более 300 миллионов рублей благодаря развитию технического творчества и рационализации. За год на предприятии зарегистрировали более 500 рационализаторских предложений от сотрудников, 325 из них приняты к реализации.
Итоги и дальнейшее развитие рационализаторской деятельности обсудили на ВТЗ в рамках совещания технических служб. Среди внедренных решений выделили проект с наибольшим экономическим эффектом – им стала технология ремонта оборудования для непрерывной разливки стали. Работники электросталеплавильного цеха Александр Аленин и центральной заводской лаборатории Виктор Казаков предложили ремонтировать огнеупорную футеровку крышек сталеразливочных ковшей с помощью огнеупорного бетона вместо того, чтобы полностью менять отработанную футеровку. В результате значительно снизился расход жаропрочного материала при сохранении должных эксплуатационных свойств. Экономический эффект от внедрения рационализаторского предложения превысил 5 млн рублей.
- ТМК и предприятия компании поощряют инициативы сотрудников. С каждым годом активность растет – в 2022 году в разработке новых идей приняли участие 915 специалистов ВТЗ. На заводе созданы все условия для развития рационализаторской деятельности – разработан специальный электронный обучающий курс, упрощен документооборот по внедрению рацпредложений, проводится конкурс на лучшего рационализатора. Чем больше сотрудников будет вовлечено в этот процесс, тем более конкурентоспособной будет продукция предприятия, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Рацпредложения сотрудников ВТЗ направлены на модернизацию логистической инфраструктуры, эффективную работу технологического оборудования, разработку оптимальных составов и технологии производства труб и совершенствование других направлений деятельности завода. За последние три года фактический экономический эффект от внедрения рацпредложений составил более 1 миллиарда рублей.
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