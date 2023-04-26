







Волонтеры волгоградского приюта «Дино» совершили уже несколько поездок на Донбасс для оказания помощи животным, оставшимся без хозяев после военных действий. Как рассказала ИА «Высота 102» директор приюта Анжела Макарова, идея наладить связи с зоозащитниками этого региона возникла сама собой.





- В нашем приюте мы уже давно содержим диких животных, у нас есть и центр реабилитации для птиц, поэтому мы очень хотели наладить связи с зоопарками Донбасса. Мы много слышали о зоопарке в селе Придорожном рядом с Донецком и особенно – о его директоре Геннадии Кряжине, уникальном человеке, настоящем энтузиасте, человеком твердых взглядов и принципов. Когда Донбасс был украинским, он никогда не скрывал своей связи с Россией. Он был на Майдане, получил ранения, а у себя на родине подвергался гонениям. Его дом громили, ему угрожали. Но он никогда не отрекался от любви к России. То, что зоопарк уцелел, это его огромная заслуга. Он ценой неимоверных усилий не только спасал животных, когда там шли бои, но и сейчас делает все для развития этого замечательного уголка, - рассказала Анжела. - В нашем приюте мы уже давно содержим диких животных, у нас есть и центр реабилитации для птиц, поэтому мы очень хотели наладить связи с зоопарками Донбасса. Мы много слышали о зоопарке в селе Придорожном рядом с Донецком и особенно – о его директоре Геннадии Кряжине, уникальном человеке, настоящем энтузиасте, человеком твердых взглядов и принципов. Когда Донбасс был украинским, он никогда не скрывал своей связи с Россией. Он был на Майдане, получил ранения, а у себя на родине подвергался гонениям. Его дом громили, ему угрожали. Но он никогда не отрекался от любви к России. То, что зоопарк уцелел, это его огромная заслуга. Он ценой неимоверных усилий не только спасал животных, когда там шли бои, но и сейчас делает все для развития этого замечательного уголка, - рассказала Анжела.





Решили – и сделали. Сели на машину, взяли необходимые препараты, лекарства и поехали на Донбасс. Эти страшные картины разрушенных многоэтажек, прошитые пулями автомобили до сих пор стоят у волонтеров перед глазами. Но жизнь потихоньку в этом регионе налаживается. И во многом – благодаря людям, которые остались здесь в самое тяжелое время и сегодня делают все, чтобы все быстрее вернулось в привычное русло. В Мариуполе волгоградцы познакомились с настоящими героями - обычными женщинами, которые спасали животных под обстрелами.

Решили – и сделали. Сели на машину, взяли необходимые препараты, лекарства и поехали на Донбасс. Эти страшные картины разрушенных многоэтажек, прошитые пулями автомобили до сих пор стоят у волонтеров перед глазами. Но жизнь потихоньку в этом регионе налаживается. И во многом – благодаря людям, которые остались здесь в самое тяжелое время и сегодня делают все, чтобы все быстрее вернулось в привычное русло. В Мариуполе волгоградцы познакомились с настоящими героями - обычными женщинами, которые спасали животных под обстрелами.





- В городе было очень много животных, которые остались без хозяев, - рассказывает Анжела. – Люди уезжали от бомбежек, порой забывая о своих питомцах, которые так и остались запертыми в квартирах – без еды и воды. Так вот эти замечательные женщины обходили многоэтажки под обстрелами, если где-то слышали лай или мяуканье животных за дверями, делали какие-то лазейки, как могли, пробивали небольшие щели, и через них шприцами давали воду животным, кормили их. Хотя с едой было совсем плохо, ее не хватало даже людям. Но эти женщины делились с животными последним. Я была поражена, услышав эти истории. Удивительно, в нашем городе чиновники запрещают кормить животных, а там эти люди делали это с риском для жизни, просто потому, что у них такие добрые сердца, - делится Анжела. - В городе было очень много животных, которые остались без хозяев, - рассказывает Анжела. – Люди уезжали от бомбежек, порой забывая о своих питомцах, которые так и остались запертыми в квартирах – без еды и воды. Так вот эти замечательные женщины обходили многоэтажки под обстрелами, если где-то слышали лай или мяуканье животных за дверями, делали какие-то лазейки, как могли, пробивали небольшие щели, и через них шприцами давали воду животным, кормили их. Хотя с едой было совсем плохо, ее не хватало даже людям. Но эти женщины делились с животными последним. Я была поражена, услышав эти истории. Удивительно, в нашем городе чиновники запрещают кормить животных, а там эти люди делали это с риском для жизни, просто потому, что у них такие добрые сердца, - делится Анжела.





Когда в Мариуполь зашли кадыровцы, они, по словам местных зоозащитников, помогли с едой для животных – отдавали им свои пайки. Они помогали женщинам попасть и в закрытые квартиры. Но, к сожалению, многие брошенные питомцы не выжили – кто-то от голода, кто-то – от пуль и осколков. Женщины собирали их трупы, когда еще в районе «Азовстали» работали саперы и хоронили их. Когда в Мариуполь зашли кадыровцы, они, по словам местных зоозащитников, помогли с едой для животных – отдавали им свои пайки. Они помогали женщинам попасть и в закрытые квартиры. Но, к сожалению, многие брошенные питомцы не выжили – кто-то от голода, кто-то – от пуль и осколков. Женщины собирали их трупы, когда еще в районе «Азовстали» работали саперы и хоронили их.





Осиротевших собак и кошек собирал под крышей своего зоопарка и Геннадий Кряжин.

Осиротевших собак и кошек собирал под крышей своего зоопарка и Геннадий Кряжин.





- В основном это были животные, которых бросили или не успели забрать хозяева, когда спешно уезжали, - рассказывает Анжела. – Геннадий Кряжин приютил их, хотя питомцы зоопарка тоже голодали. Он и сейчас верит, что хозяева вернутся за своими кошками и собаками. - В основном это были животные, которых бросили или не успели забрать хозяева, когда спешно уезжали, - рассказывает Анжела. – Геннадий Кряжин приютил их, хотя питомцы зоопарка тоже голодали. Он и сейчас верит, что хозяева вернутся за своими кошками и собаками.





Но некоторых брошенных животных волгоградцы с разрешения директора зоопарка все же забрали с собой. Двух котиков волонтеры уже пристроили – они уехали в Москву и Санкт-Петербург.

Но некоторых брошенных животных волгоградцы с разрешения директора зоопарка все же забрали с собой. Двух котиков волонтеры уже пристроили – они уехали в Москву и Санкт-Петербург.





В Придорожном дел для волонтеров оказалось предостаточно. Волгоградцы вакцинировали, лечили птиц и проводили операции по стерилизации животных. Выживших животных там осталось не очень много, но по опыту волонтеры знают, что, если упустить момент, и в этом регионе могут столкнуться с неконтролируемым размножением бродяг. В Придорожном дел для волонтеров оказалось предостаточно. Волгоградцы вакцинировали, лечили птиц и проводили операции по стерилизации животных. Выживших животных там осталось не очень много, но по опыту волонтеры знают, что, если упустить момент, и в этом регионе могут столкнуться с неконтролируемым размножением бродяг.





- Вы знаете, удивительно, мы, когда собирались в поездку, спрашивали Геннадия, что нужно привезти, и думали, что нужны, в первую очередь, корма для животных, а он попросил нас сделать распечатки нормативных документов, которые регламентируют работу зоопарков, - рассказывает Анжела. – Сейчас ведь много изменений внесено в законодательство, но эта информация доходит не очень быстро до тех регионов, а они должны жить в российском правовом поле. И пользоваться теми мерами поддержки в сфере обращения с животными, которые работают у нас, взять те же самые гранты, которые выделяет государство зоозащитным организациям. - Вы знаете, удивительно, мы, когда собирались в поездку, спрашивали Геннадия, что нужно привезти, и думали, что нужны, в первую очередь, корма для животных, а он попросил нас сделать распечатки нормативных документов, которые регламентируют работу зоопарков, - рассказывает Анжела. – Сейчас ведь много изменений внесено в законодательство, но эта информация доходит не очень быстро до тех регионов, а они должны жить в российском правовом поле. И пользоваться теми мерами поддержки в сфере обращения с животными, которые работают у нас, взять те же самые гранты, которые выделяет государство зоозащитным организациям.





Анжела призналась, что перед поездкой на Донбасс она в душе надеялась, что вернется в Волгоград с одним из питомцев зоопарка в Придорожном. Анжела призналась, что перед поездкой на Донбасс она в душе надеялась, что вернется в Волгоград с одним из питомцев зоопарка в Придорожном.





- В нашем приюте живет замечательная зеленая мартышка, которую с другими животными год назад перевозили без каких-либо документов, - говорит Анжела. – Они были измучены, с травмами, и их конфисковали, а сейчас они находятся у нас на ответственном хранении. Так вот, в зоопарке у Геннадия есть самец такой же породы. Мы очень хотели, чтобы у нашей мартышки появилась пара. Но, когда мы познакомились с Геннадием, мы отказались от этой мысли. Никого забирать оттуда нельзя. Этот зоопарк – настоящая сказка особенно для детей, которые сюда часто приезжают, это – символ победы сильных духом людей, которые, рискуя своими жизнями, спасали свое дело и не растеряли человечность и милосердие к братьям нашим меньшим. Им нужно обязательно помогать. Так что, вполне возможно, если нам удастся решить вопрос с бюрократическими процедурами, ведь наша зеленая мартышка - это собственность государства, то наша "невеста" может вполне уехать на новое место жительства для создания семьи. - В нашем приюте живет замечательная зеленая мартышка, которую с другими животными год назад перевозили без каких-либо документов, - говорит Анжела. – Они были измучены, с травмами, и их конфисковали, а сейчас они находятся у нас на ответственном хранении. Так вот, в зоопарке у Геннадия есть самец такой же породы. Мы очень хотели, чтобы у нашей мартышки появилась пара. Но, когда мы познакомились с Геннадием, мы отказались от этой мысли. Никого забирать оттуда нельзя. Этот зоопарк – настоящая сказка особенно для детей, которые сюда часто приезжают, это – символ победы сильных духом людей, которые, рискуя своими жизнями, спасали свое дело и не растеряли человечность и милосердие к братьям нашим меньшим. Им нужно обязательно помогать. Так что, вполне возможно, если нам удастся решить вопрос с бюрократическими процедурами, ведь наша зеленая мартышка - это собственность государства, то наша "невеста" может вполне уехать на новое место жительства для создания семьи.









Фото Анжелы Макаровой и приюта "Дино"

