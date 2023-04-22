Расследования

«Все четверо были вооружены»: в Волгограде компанию подростков расстреляли из пневматических винтовок

Расследования 22.04.2023 12:43
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22.04.2023 12:43



Компанию волгоградских подростков расстреляли из пневматических винтовок в Дзержинском районе Волгограда. В настоящее время в этом происшествии разбираются следователи. Как сообщила ИА «Высота 102» сестра одного из пострадавших мальчиков Ангелина Кокоева, ее 14-летний брат и его сверстники пострадали от четырех стрелков, которым, по словам девушки, 17-19 лет.
- У них у всех было пневматическое оружие. Даже не знаю, как так получилось, что они все были вооружены. Стреляли в упор, - рассказала Ангелина. – По последней информации, их уже нашли и задержали. Они провели ночь в изоляторе. Моего брата и его друга, которые пострадали меньше всех, допоздна опрашивали следователи. Спрашивали все подробно, интересовались, что они делали в этом ГСК, не закладчики ли они. Смотрели их телефоны, переписку. Но хочу сказать, что ребята все хорошие. Ни курят, ни чем таким не занимаются.
По словам Ангелины, все произошло днем 20 апреля в ГСК «Моторостроитель» в Дзержинском районе. Компания подростков из пяти человек отправилась в свои шалаши, которые они построили на деревьях для игр. Путь мальчиков проходил через гаражи, где они встретили ребят постарше. 
- Они их позвали, стали расспрашивать, есть ли у них деньги. Им приглянулись сумки, брендовые вещи ребят, которые они хотели отобрать. Началась словесная перепалка, - рассказывает девушка. 
Что именно послужило катализатором для стрельбы, предстоит выяснить следствию. Возможно, старшим не понравилось, как с ними разговаривают младшие. Стрелки стали фактически расстреливать школьников. 
- Руки и ноги очень повреждены, хорошо, что в глаз не попали, - говорит Ангелина. – Одному мальчику пришлось даже операцию делать, он под капельницей. Второму вроде коленную чашечку повредили. Мой брат и его друг пострадали меньше всех, у них раны, которые им обработали и отправили домой.
Брат девушки рассказал, что пуля попала ему в ногу, появилось невыносимое жжение. Подросток сам достал ее из раны и обработал как мог.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сегодня сообщили, что 21 апреля в травмпункт поликлиники №30 обратились четверо подростков. Троим была оказана помощь и они продолжают лечение амбулаторно. Одного мальчика 2008 года рождения пришлось госпитализировать в хирургическое отделение больницы №7.
- Его состояние относительно удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он выписан на амбулаторное лечение в связи с отказом от дальнейшей госпитализации, - сообщили в облздраве.
Мама прооперированного мальчика сообщила ИА «Высота 102», что пуля попала глубоко, поэтому для ее извлечения понадобилась операция под общим наркозом, которая длилась примерно два часа.
Женщина также сообщила, что все стрелки, которые напали на ребят, со слов ее сына, были вооружены пневматическими винтовками. Что стало причиной стрельбы, собеседница агентства затруднилась сказать, но, предположила она, вряд ли это был конфликт из-за денег и вещей.
Мама мальчика выразила надежду, что во всем разберется следствие.
В ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники которого проводили проверку, сообщили, что материалы проверки для принятия дальнейшего решения направлены в районный СО СКР по Волгоградской области.
Фото ранений предоставлено Ангелиной Кокоевой

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