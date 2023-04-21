Экономика 21.04.2023 14:09
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21.04.2023 14:09
Сбербанк в будущем может обновить рекорд по размеру дивидендов в абсолютном значении, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.
-Допускаю. Я думаю, что может быть не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. По суммам, я думаю, что это вполне вероятно, - ответил он на вопрос, допускает ли он выплату рекордных дивидендов банком в будущем.
-Антон Германович (Силуанов) сказал, что мы повысили решением наблюдательного совета предупреждающую красную и желтую зону по нормативам достаточности капитала, в первую очередь, нормативу Н20. Перед нами стоит серьезная задача эту повышенную планку соблюдать и выплачивать дивиденды, - заявил Греф.
Акционеры Сбербанка на годовом собрании 21 апреля приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год. Банк выплатит дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на выплату дивидендов за прошлый год кредитная организация направит рекордные 565 млрд рублей.
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