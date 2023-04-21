Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 миллиардов рублей

Экономика 21.04.2023 13:51
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21.04.2023 13:51
Выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию одобрили акционеры Сбербанка, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка Антон Силуанов.
-По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов, — сказал он.
Всего Сбер направит держателям ценных бумаг 565 миллиардов рублей. Как пояснил глава финансовой организации Герман Греф, это максимальный показатель по выплатам в истории банка.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 11 мая.
В марте Сбербанк объявил, что в 2022 году заработал чистую прибыль по МСФО в размере 270,5 миллиарда рублей, а его индикаторы устойчивости оказались достаточными для выплаты дивидендов в половину прибыли.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей от дивидендных выплат в 2022 году.
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