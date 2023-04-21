ВТБ внедрил цифровую анкету для клиентов крупного бизнеса

Экономика 21.04.2023 12:22
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21.04.2023 12:22
ВТБ сократил пакет документов при приёме на облуживание, обновлении сведений и открытии счетов крупным корпоративным клиентам до одного листа.
Теперь при обращении в банк представители крупного бизнеса заполняют электронную анкету в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания. Анкета автоматически заполняется данными из доверенных источников (ФНС, Росстат, СПАРК), а клиенту остаётся только актуализировать или добавить недостающую информацию, затем подписать и предоставить одностраничный документ в банк. Процесс полностью оцифрован и занимает несколько минут. На данный момент опция уникальна для российского банковского рынка.
При необходимости введенные данные можно сохранить и завершить оформление позднее. После заполнения анкеты в режиме онлайн формируется индивидуальный чек-лист для предоставления документов, а сами сведения проверяются на актуальность автоматически.
-Внедрив это решение, мы оптимизировали и упростили клиентский путь, при этом переведя взаимодействие в цифровое поле. Благодаря новой услуге крупные клиенты ВТБ сэкономят время на осуществлении рутинных операций, а банк сократит трудозатраты своих специалистов на обработку документов, — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
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