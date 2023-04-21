Экономика 21.04.2023 11:16
0
21.04.2023 11:16
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль составила 12,4 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.
Активы банка выросли с 525,2 млрд рублей в 2021 году до 689,5 млрд рублей в 2022 году. Собственные средства (капитал) банка за 2022 год увеличились с 65,2 млрд рублей до 77,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2022 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. В 2022 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «A-.ru», изменив прогноз на «позитивный».
ВТБ выходит на рынок кредитов на малые суммы21.04.2023 10:40
Экономика 21.04.2023 10:40
Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%20.04.2023 20:31
Экономика 20.04.2023 20:31
На «Красном Октябре» состоялся общезаводской субботник20.04.2023 17:28
Экономика 20.04.2023 17:28
Волгоградские студенты стали победителями III Межрегиональной юридической олимпиады Сбера20.04.2023 14:54
Экономика 20.04.2023 14:54
Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителей20.04.2023 14:14
Экономика 20.04.2023 14:14
ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 раза20.04.2023 13:40
Экономика 20.04.2023 13:40
Банки предлагают повышенный кешбэк в преддверии майских праздников20.04.2023 13:10
Экономика 20.04.2023 13:10
ВТБ: портфель обезличенных металлических счетов превысил 40 тонн20.04.2023 12:23
Экономика 20.04.2023 12:23
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело еще на 5 копеек20.04.2023 08:35
Экономика 20.04.2023 08:35
Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия19.04.2023 16:39
Экономика 19.04.2023 16:39
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалий19.04.2023 14:52
Экономика 19.04.2023 14:52
«Открытие Инвестиции» выпустили эпизод видеопроекта «Инвест-Тур»19.04.2023 14:23
Экономика 19.04.2023 14:23
Курсы по работе с ЕНС прошли 4,5 тысячи волгоградских налогоплательщиков19.04.2023 12:27
Экономика 19.04.2023 12:27
Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в Волгограде19.04.2023 12:22
Экономика 19.04.2023 12:22
Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнение19.04.2023 11:58
Экономика 19.04.2023 11:58