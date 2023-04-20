Расследования

В Волгоградской области осуждены похитители золота из ТЦ на 2,8 млн рублей

Расследования 20.04.2023 21:34
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20.04.2023 21:34


В Волгоградской области троих членов организованной группы Нагавкина, Пономорева и Медведева признали виновными в краже ювелирных изделий из торгового центра на 2,8 миллиона рублей и покушении на кражу сейфа с драгоценностями.
Как сообщили в Быковском районном суде, Понамореву и Нагавкину назначено по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Медведев приговорен к 13 годам строгого режима с учетом приговора этого суда и Черемушкинского районного суда Москвы от 19.12.2018 года. Вину они не признали.
Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела похитили из торгового центра «Торговый дом Престиж» имущество, принадлежащее ИП «Аншаковой Н.В.», в том числе ювелирные изделия на общую сумму 2 861 089 рублей 63 копейки.
Кроме того, Нагавкин, Пономарев, Медведев и еще один человек, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытались похитить находящиеся в металлическом сейфе, расположенном в павильоне магазина ИП Агаркова В.С. на ул. Землячки в Дзержинском районе Волгограде, ювелирные изделия на общую сумму 903 920 рублей. 
Однако довести совместный преступный умысел до конца не смогли, так как их незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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