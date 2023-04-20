Экономика

Волгоградские студенты стали победителями III Межрегиональной юридической олимпиады Сбера

Экономика 20.04.2023 14:54
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20.04.2023 14:54


Поволжский банк Сбербанка провёл III Межрегиональную юридическую олимпиаду для студентов профильных факультетов и учебных заведений. В ней приняли участие 80 учащихся из 11 вузов Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей. 

Интеллектуальный поединок состоялся в очном и онлайн формате. Студенческие команды соревновались в знании различных отраслей права и умении решать логические задачи. Вопросы для олимпиады готовили специалисты-практики в области юриспруденции, основываясь на реальных случаях.

По результатам 4 этапов больше всего баллов набрала команда Волгоградского института управления филиала РАНХиГС «Вселенная «Ю». Второе место заняли ребята из команды «Имеем право» Самарского государственного экономического университета, а третье завоевала «Лига справедливости» Астраханского госуниверситета.

Денис Белозерцев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Олимпиада направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодёжи. Она даёт ребятам возможность проверить, насколько они подкованы в области права и законодательства, как быстро могут находить ответы и решать стоящие перед ними задачи. Кроме того, это прекрасная возможность научиться командной работе».

Алексей Трудов, капитан команды «Вселенная «Ю»:
«Многие вопросы были непростыми, и мы до последнего не знали, победим или нет. Самое главное для нас – это те впечатления, которые подарила нам игра. Очень классно, что есть такая олимпиада для студентов, она стимулирует получать дополнительные знания. Очень хорошая задумка у Сбера!».

Также ребята рассказали, что победить им помогла специальная подготовка: члены команды распределяли между собой отрасли права. Каждый из них углубленно изучал гражданское, уголовное, административное право или судопроизводство.  




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