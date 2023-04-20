Экономика

Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителей

Экономика 20.04.2023 14:14
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20.04.2023 14:14


Программа обучения линейных руководителей стартовала на ЕвроХим-ВолгаКалии,  главная цель которой – развитие управленческих навыков и получение новых знаний начальниками участков, создание единой команды, готовой работать на результат и обеспечивать успешное решение производственных задач. 
- Основная задача тренингов – дать линейным руководителям новые инструменты взаимодействия со своими подчиненными, что повысит их личную эффективность и вовлеченность сотрудников, поможет более эффективно выстроить коммуникации и процессы, - подчеркнула организатор тренинга - руководитель направления оценки, обучения и развития департамента по работе с персоналом ЕвроХима Наталья Вольвач.
Обучение навыкам, позволяющим совершенствовать бизнес-систему предприятия, для сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия организовали учебный центр и отдел по операционным улучшениям. 
Учебный центр — эффективный корпоративный комплекс подготовки и повышения квалификации кадров по востребованным на Гремячинском горно-обогатительном комбинате профессиям. Обучение осуществляется с помощью цифровых технологий и в соответствии с современными стандартами.

Отдел операционной эффективности внедряет в производство ЕвроХим-ВолгаКалия принципы эффективности бизнес-операций, основанные на оптимальном использовании ресурсов для достижения поставленной цели. Развитие бизнес-системы позволяет достичь позитивных изменений в важных направлениях работы предприятия.
В их числе - производственная и экономическая безопасность, которой был посвящен первый модуль обучения. Во втором модуле участники изучили экономику производства и управление эффективностью. Третий модуль рассматривает аспекты операционной эффективности, четвертый - управление персоналом, адаптацию, обучение и мотивацию сотрудников. По итогу обучения участники освоят передовые методы и инструменты управления бизнес-процессами, научатся правильно оценивать и выбирать оптимальные решения и в целом повысят эффективность управления.
Участник тренинга – заместитель начальника участка горно-подготовительных работ № 2 рудника дирекции по производства ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Кривко доволен результатами обучения: «Впечатления хорошие. Узнаем много нового, например, об экономической безопасности, экономике производства. Некоторые аспекты буду широко применять в своей работе, другие – меньше. Например, в руднике экономическая безопасность – это нужно, а экономика производства – только в малых долях. Еще для улучшения работы рудника очень важна производственная эффективность, которую сегодня изучали».
Программу обучения поддержали и руководители функций, которые приняли активное участие в подготовке и проведении тренингов. 
- ЕвроХим-ВолгаКалий — это, прежде всего, люди. Именно их надежность, ответственность, профессионализм, стремление к сотрудничеству, развитию и повышению эффективности формируют единую корпоративную культуру и мотивируют весь коллектив на дальнейшее улучшение работы. Поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий так много внимания и ресурсов направляет на дополнительное обучение работников, - комментирует Сергей Жульков, руководитель департамента операционных улучшений горнодобывающих предприятий руководитель программы по операционным улучшениям.
«Школа лидеров», проводимая производственными руководителями, компетентными экспертами по направлениям, поможет в полной мере реализовать производственный и творческий потенциал сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия, обеспечить стабильное будущее предприятию и коллективу.
- Каждый из собравшихся здесь руководителей уже умеет создавать рабочую атмосферу, у каждого есть свой набор сильных компетенций. Но, сплотившись вместе, совместно решая сложные задачи, объединяя опыт, мы откроем перед собой еще более широкие горизонты деятельности, - отметил директор по производству ЕвроХим-ВолгаКалия Роман Бергер. - Высокое качество решений, сплоченность, согласованность – это сильные качества нашей команды, которые двигают ЕвроХим-ВолгаКалий к успеху, и которые мы будем и дальше развивать.

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