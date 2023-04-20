Стали известны финалисты первого профессионального конкурса для молодых региональных журналистов имени Владимира Сунгоркина, объявленного медиагруппой «Комсомольская правда». В десятку лучших авторов вошел и волгоградский журналист, специальный корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский.

— Больше ста работ пришлось тщательно изучить нашему жюри, чтобы выбрать десятку лучших. Работа была не из простых, труд каждого из конкурсантов весьма и весьма достоин, — сообщили организаторы конкурса. — География конкурса — от Калининграда до Дальнего Востока.

Уточняется, что работы конкурсантов оценивали авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором медиагруппы Олесей Носовой.

Теперь членам жюри предстоит выбрать трех лучших авторов, которые получат денежные премии, а также шанс на стажировку и работу в «Комсомольской правде».

Фото: архив ИА «Высота 102»