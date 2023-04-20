Телеком 20.04.2023 12:19
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20.04.2023 12:19
«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы охватил оптической сетью более тысячи домохозяйств в Калачевском и Ленинском районах Волгоградской области. Специалисты компании построили оптическую инфраструктуру по технологии GPON протяженностью более 19 км и подвели отдельные линии связи к частным домохозяйствам поселков Чернышковский и Пятиморск Калачевского района, а также села Маляевка Ленинского района. В Волгоградском регионе оптикой «Ростелекома» всего охвачено более 500 тысяч домохозяйств, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тыс. км.
Технология GPON обладает значительными техническими и экономическими преимуществами. Оптический кабель обеспечивает качественную и стабильную связь. Скорость доступа в интернет достигается 1 Гбит/с и имеет дополнительный запас пропускной способности.
— Обеспечение интернет-связью всех жителей региона вне зависимости от удаленности от областного центра — одна из приоритетных задач социальной направленности развития Волгоградской области. Благодаря качественному интернету сельским жителям становятся доступны информационные ресурсы, цифровые государственные и коммерческие услуги, расширяются возможности общения, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Жители сельской местности благодаря построенной инфраструктуре могут подключать базовый сервис «Ростелекома» «Интернет в частный дом». Технология позволяет абонентом одновременно,без потери качества сигнала, пользоваться видеонаблюдением, виртуальной телефонией и интернетом. Им доступны современные цифровые сервисы национального провайдера — «Умный дом», образовательный портал «Лицей», уникальная мультимедийная платформа Wink и другие.
Образовательный портал «Лицей» содержит электронную библиотеку знаний по всем школьным предметам для 1-11 классов. Материалы разработаны ведущими преподавателями лучших школ России. Пользователи могут пройти дополнительные курсы от экспертов ОГЭ и ЕГЭ, повторить уже изученные темы, более тщательно разобрать сложные. Контент подается в виде конспектов, видеоуроков, тренажеров для самопроверки, развития памяти, логики.
— Мы активно расширяем охват оптической инфраструктурой домовладений в населенных пунктах Волгоградской области. Это социально значимый аспект нашей работы. Технология GPON, которую наши специалисты применяют для подключения доступа к интернету, позволяет жителям частного сектора пользоваться широким спектром телеком-услуг и цифровых сервисов. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, записываться к узким специалистам-медикам, пользоваться банковскими услугами, — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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