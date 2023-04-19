Экономика

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалий

Экономика 19.04.2023 14:52
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19.04.2023 14:52


Нижне-Волжское управление Ростехнадзора и ЕвроХим-ВолгаКалий провели профилактическое мероприятие, предусмотренное Федеральным Законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением офедеральном государственном строительном надзоре.

Для профилактического визита сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора приехали на промплощадку комбината. В беседе с руководителями ЕвроХим-ВолгаКалия представители надзорного ведомства разъяснили особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного строительного надзора. Особое внимание было уделено важности и значимости соблюдения требований «Градостроительного Кодекса Российской Федерации» ипроектной документации при ведении строительно-монтажных работ. 
Во время визита сотрудники Ростехнадзора осмотрели объекты Гремячинского ГОКа;

Для выполнения мероприятий по внедрению системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований, 
предусмотренных сводным паспортом реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности»,
в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, наряду с профилактическими визитами, ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
Основная цель публичных мероприятий - доведение до сведения подконтрольных Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора организаций информации о недопустимых действиях в рамках строительства, реконструкции и эксплуатации подконтрольных объектов и последствиях нарушений обязательных требований. Для этого специалисты Нижне-Волжского управления Ростехнадзораотвечают на вопросы, касающиеся совершенствования контрольно-надзорной деятельности. 
Информация по итогам проведения слушаний размещается на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в разделе «Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности».
Также на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в разделе «Профилактика» представители подконтрольных организаций могут ознакомиться с программами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, профилактики нарушений обязательных требований, а также с уроками, извлеченными из аварий в сфере электроэнергетики и аварийных ситуаций при теплоснабжении, исведениями о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц.



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