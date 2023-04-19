Волгоградский регион голосует за «Здоровое питание в школе и дома»





Почти 200 школ и детских садов региона принимают участие в международной социальной акции «Здоровое питание в школе и дома» и зарегистрировались на ее официальной площадке «Сделаем вместе!». Для того, чтобы сформировать потребность в здоровом питании и активном образе жизни у школьников и родителей участники акции проводят интерактивные уроки, мастер-классы, игры и презентации.





Так, например, лидер акции «Здоровое питание в школе и дома» Всероссийского движения «Сделаем вместе!» Анастасия Гололобова, ученица 8 класса МКОУ Горнобалыклейской СШ Дубовского района Волгоградской области, провела интерактивный урок «Секреты правильного питания» для учащихся 1-2 классов. Главной целью урока было вызвать интерес у детей к здоровому образу жизни, правильному питанию, полезным продуктам. Изюминкой урока была игра «Полезно- Вредно».





А Алина Уббиева (10А) и Алёна Гурьева (9В) из средней школы №14 г.Волжского Волгоградской области провели интерактивное занятие «Я - то, что я ем», посвященное здоровому питанию у шестиклассников. Где дети познакомились:

● с тремя составляющими здоровья (физическое, социальное, психическое),

● факторами, влияющими на здоровье,

● основными правилами здорового питания.

А еще ученики рассчитали свой индекс массы тела. Оказалось, что у большинства ребят нормальный вес.













В Волгограде, в рамках той же акции прошел мастер-класс для родителей учеников начальной школы. На котором Татьяна Корякина, представитель регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, познакомила участников с основами правильного питания. А также родители вместе с технологом оператора питания ООО «Виво Маркет» Татьяной Койич приготовили блюдо из льготного меню: каша пшеничная вязкая и гуляш из мяса птицы.





– На мастер-классе мы узнали про пирамиду здорового питания и про питьевой режим, а еще мы приготовили прекрасное блюдо, я даже взяла немного домой, чтобы покормить ребенка и показать ей, что это вкусно, и чтобы она ела его в школе, – сказала Екатерина Гречкина, мама ученицы гимназии №17, Краснооктябрьского района г. Волгограда.





Это только малая часть активностей, которые проходят в Волгоградской области в рамках Акции «Здоровое питание в школе и дома».













«Здоровое питание в школе и дома» – международная социальная акция, задача которой - сформировать потребность в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей. Организаторами акции выступили: Международное движение «Сделаем вместе!» и Отраслевой Союз Развития Социального Питания «СОЮЗСОЦПИТ», при поддержке Минпросвещения России, Цифровой платформы поддержки социальной активности «Мир возможностей» и партии «Единая Россия».





Регистрация и участие в акции продлится до 15 мая. А вот подвести региональные итоги планируется 15 июня. Имена победителей будут названы после 15 июля. Главный приз для победителей акции - поездка в международный детский центр «Артек».



