Сбер планирует расширить сеть банкоматов в Крыму

Экономика 19.04.2023 10:58
0
19.04.2023 10:58
Сбербанк планирует расширить сеть банкоматов в Крыму до 80 устройств в преддверии туристического сезона, сообщила журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.
-Мы отмечаем высокий интерес к банкоматам Сбера в Крыму. Оборот на один банкомат здесь выше среднего по стране. Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию вноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера, например, к переводам. Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить сеть банкоматов в Крыму до 80, - отметила она.
В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установили 30 банкоматов банка. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, до конца 2023 года банк планирует открыть первые региональные отделения в Симферополе и Ялте.
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалий19.04.2023 14:52
Экономика 19.04.2023 14:52
«Открытие Инвестиции» выпустили эпизод видеопроекта «Инвест-Тур»19.04.2023 14:23
Экономика 19.04.2023 14:23
Курсы по работе с ЕНС прошли 4,5 тысячи волгоградских налогоплательщиков19.04.2023 12:27
Экономика 19.04.2023 12:27
Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в Волгограде19.04.2023 12:22
Экономика 19.04.2023 12:22
Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнение19.04.2023 11:58
Экономика 19.04.2023 11:58
Сбер начал тестировать первый в России управляемый смартфоном банкомат19.04.2023 10:53
Экономика 19.04.2023 10:53
Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5%19.04.2023 10:44
Экономика 19.04.2023 10:44
В Волгоградской области дачники в 41 СНТ встретят Первомай в потемках19.04.2023 09:40
Экономика 19.04.2023 09:40
В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в Волгограде18.04.2023 15:50
Экономика 18.04.2023 15:50
СберБизнес представил новую главную страницу интернет-банкинга18.04.2023 13:45
Экономика 18.04.2023 13:45
Китайская защита: число запросов в «Росгосстрах» на каско для популярных марок из Поднебесной выросло на 40% за квартал18.04.2023 13:41
Экономика 18.04.2023 13:41
Сбер запускает первый в России образовательный проект для начинающих предпринимателей в метавселенной18.04.2023 13:33
Экономика 18.04.2023 13:33
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилей18.04.2023 12:29
Экономика 18.04.2023 12:29
«Открытие Авто»: доля выданных автокредитов на новые отечественные авто снизилась, а на китайские автомобили выросла18.04.2023 11:54
Экономика 18.04.2023 11:54
«ИИ-Старт»: каждый учитель России может запустить кружок по искусственному интеллекту17.04.2023 15:38
Экономика 17.04.2023 15:38