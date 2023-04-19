Сбер планирует расширить сеть банкоматов в Крыму





Сбербанк планирует расширить сеть банкоматов в Крыму до 80 устройств в преддверии туристического сезона, сообщила журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.





-Мы отмечаем высокий интерес к банкоматам Сбера в Крыму. Оборот на один банкомат здесь выше среднего по стране. Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию вноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера, например, к переводам. Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить сеть банкоматов в Крыму до 80, - отметила она.





В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установили 30 банкоматов банка. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, до конца 2023 года банк планирует открыть первые региональные отделения в Симферополе и Ялте.



