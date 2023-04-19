Экономика 19.04.2023 10:53
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19.04.2023 10:53
Сбербанк начал тестировать первый в России банкомат, который не предполагает использование карт, а управляется смартфоном. Об этом сообщила журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.
-Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения "Сбербанк онлайн". Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути, такой банкомат - это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск, - отметила она.
Галкина указала, что решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка.
Она пояснила, что банк ранее добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а также используют цифровые карты без физического форм-фактора.
- Мы отмечаем позитивный пользовательский опыт при использовании данного устройства (простой и удобный интерфейс, более высокая скорость проведения операций). Затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание - на 20%. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов(картоприемника, ПИН-клавиатуры и т.п.)", - сообщила она.
Галкина также отметила, что в целом у Сбербанка не стоит срочная задача поменять всю банкоматную сеть на российское оборудование. "У нас нет проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, нет проблем с технической поддержкой. Мы можем пять-шесть лет спокойно работать с существующими устройствами. Это будет планомерный и спокойный процесс. Вместе с тем Сбербанк заинтересован в том, чтобы у нас появились российские банкоматы", - подчеркнула она.
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