Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнение

Сопредседатель Всероссийского движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» Олег Капустин поделился своей оценкой работы «Концессий тепло- и водоснабжения» в Волгограде. Эксперт в первую очередь отмечает повышение качества оказания коммунальных услуг.

«С приходом «Концессий» начали серьезно заниматься автоматизацией центральных тепловых пунктов. Автоматика самостоятельно регулирует температуру и давление теплоносителя, поддерживая стабильные показатели. Кроме того, автоматизация ЦТП дает возможность дистанционно контролировать работу оборудования в режиме реального времени.

К реализации готовится масштабный проект по строительству современной котельной, тепловая мощность которой позволит обеспечить устойчивое теплоснабжение сразу нескольких районов. При этом в летний период времени специалисты смогут «перевести» жителей ближайших котельных на одну новую котельную для подачи ГВС, пока другая будет на техническом обслуживании. Если ремонт сетей ГВС не требуется, то горячая вода будет у абонентов круглогодично.

Жители города все чаще обращаются с вопросами напрямую в концессии. На сайте «Концессии водо- и теплоснабжения» всегда есть актуальная информация, касающаяся ремонта сетей, строительства объектов, а также имеются графики отключений ГВС и ХВС. Открытый диалог ресурсоснабжающая компания ведет также в социальных сетях, где оперативно реагирует на обращения граждан, круглосуточно работает единый колл-центр.

Отдельно хочу отметить, что специалисты стали использовать в работе современные технологии. Например, часто используется метод контрольного вскрытия, который позволяет максимально сохранить имеющееся благоустройство дворовой территории. В замене сетей трубопроводов горячего водоснабжения стали использоваться только полиэтиленовые трубы. Они не коррозируются, не зарастают отложениями (соли, инородные тела), их срок службы выше, чем у стальных, которые использовали раньше. При замене сетей трубопроводов отопления и ГВС применяются только предизолированные трубопроводы. «Концессии» применяют новейшие материалы, которые на сегодняшний день существуют в этом направлении».

Напомним, накануне в Волгограде сообщили о том, что обе коммунальные концессии переходят под государственный контроль. Компания «Лидер», которая последние годы управляла «Концессиями водо- и теплоснабжения» в Волгограде, заявила о выходе из проекта. Соответствующее решение принято совместно с руководством Волгоградской области. Все функции по управлению системами горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения в городе Волгограде переданы на региональный и муниципальный уровень.

Фото: администрация Волгограда