Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели экологические уроки для самых маленьких котельниковцев
Экология 19.04.2023 10:54
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19.04.2023 10:54
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия провели добрую экологическую акцию в сотрудничестве с юными воспитанниками детского сада «Сказка» города Котельниково.
Молодые специалисты, выступившие в роли эко-тренеров, помогли детям получить первые теоретические и практические навыки заботливого отношения к природе, умения беречь природные ресурсы, ухаживать за зелеными насаждениями.
Эко-тренеры вместе со своими подопечными высадили рассаду цветов. Во время работы молодые специалисты ответили на множество вопросов маленьких почемучек, которые хотели знать, как устроены семена и почему из них получаются растения, из чего состоит почва, и почему вода жидкая.
Подробные и понятные ответы на свои вопросы малыши получили по время работы. Взрослые друзья помогли детям насыпать землю в паллеты, высеять семена, полить сеянцы теплой водой, найти теплое и солнечное место для хранения паллет с рассадой.
Команды юных цветоводов отлично справились с новыми для них агрономическими задачами. Со старательностью и терпением дети ежедневно ухаживали за своими опытными участками, наблюдали за ростом растений.
Готовую рассаду воспитанники «Сказки» при помощи воспитателей высадили в открытый грунт цветочных клумб на территории детского сада.
За это и другие мероприятия молодые специалисты получили благодарность от руководителей детского сада и родителей детей.
– Мы получили огромное удовольствие от общения и совместной работы с детьми, – отметил молодой специалист ЕвроХим-ВолгаКалия Никита Болдырев. – С помощью этого проекта мы хотели научить детей видеть и чувствовать красоту нашей земли, бережно относиться к природным ресурсам и ухаживать за растениями. Дети порадовали нас искренностью, любознательностью. Они видят волшебство природы во многих процессах и явлениях, к которым мы привыкли. И этому мы учились у них.
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