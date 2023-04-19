Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели экологические уроки для самых маленьких котельниковцев





Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия провели добрую экологическую акцию в сотрудничестве с юными воспитанниками детского сада «Сказка» города Котельниково.

Молодые специалисты, выступившие в роли эко-тренеров, помогли детям получить первые теоретические и практические навыки заботливого отношения к природе, умения беречь природные ресурсы, ухаживать за зелеными насаждениями.

Эко-тренеры вместе со своими подопечными высадили рассаду цветов. Во время работы молодые специалисты ответили на множество вопросов маленьких почемучек, которые хотели знать, как устроены семена и почему из них получаются растения, из чего состоит почва, и почему вода жидкая.

Подробные и понятные ответы на свои вопросы малыши получили по время работы. Взрослые друзья помогли детям насыпать землю в паллеты, высеять семена, полить сеянцы теплой водой, найти теплое и солнечное место для хранения паллет с рассадой.

Команды юных цветоводов отлично справились с новыми для них агрономическими задачами. Со старательностью и терпением дети ежедневно ухаживали за своими опытными участками, наблюдали за ростом растений.

Готовую рассаду воспитанники «Сказки» при помощи воспитателей высадили в открытый грунт цветочных клумб на территории детского сада.

За это и другие мероприятия молодые специалисты получили благодарность от руководителей детского сада и родителей детей.

– Мы получили огромное удовольствие от общения и совместной работы с детьми, – отметил молодой специалист ЕвроХим-ВолгаКалия Никита Болдырев. – С помощью этого проекта мы хотели научить детей видеть и чувствовать красоту нашей земли, бережно относиться к природным ресурсам и ухаживать за растениями. Дети порадовали нас искренностью, любознательностью. Они видят волшебство природы во многих процессах и явлениях, к которым мы привыкли. И этому мы учились у них.







