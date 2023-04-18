Спорт

Представитель РФС посетила Волгоград

Спорт 18.04.2023 21:43
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18.04.2023 21:43


Сегодня председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков провел рабочую встречу с менеджером по стратегическим коммуникациям и работе с регионами Российского футбольного союза Екатериной Потаповой по вопросам взаимодействия и сотрудничества с РФС на федеральном уровне. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете спорта и физической культуры Волгоградской области.

Продвижение и популяризация отечественного футбола от самых низов до международного уровня – примерно таков был основной посыл сегодняшнего общения, состоявшегося также при участии  спортклуба "Ротор" и региональной федерации футбола. Главные пожелания специалиста от РФС заключались в расширении и более тесных контактах на предмет освещения ярких и наиболее заметных мероприятий в жизни нашего региона и напрямую связанных со спортом №1. Союз,  в свою очередь, готов оказать всю посильную помощь, чтобы эти события не остались незамеченными и получили более широкую огласку и информационную открытость на российском уровне.

- Сейчас у нас в работе очень много проектов, в том числе массовых, которые в той или иной степени успешно реализуются. Это и "Футбол в школе", и ЮФЛ, и конкурс "Россия – футбольная страна"…  И, если на территории Волгоградской области происходит что-то интересное в рамках этих программ, какие-либо другие глобальные и знаковые старты, мы готовы подключиться, чтобы помочь и совместно донести о таких мероприятиях в масштабах всей страны. Причём само направление значения не имеет – женский футбол, детский, массовый взрослый, ветеранский… Главное – пусть в каждом событии будет что-то важное, необычное и заметное, даже непосредственно для самого региона, - подчеркнула Екатерина Потапова.

Напомним, в конце следующего месяца Волгоград примет у себя международный юношеский турнир под эгидой УЕФА, который пройдет на двух современных спортивных площадках и с участием четырёх стран. А 1 мая на Волгоград Арене состоится ретро-матч, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве.

Екатерина Потапова отметила, что на спортивной карте страны Волгоградская область имеет статус футбольного региона.

Фото комитета спорта и физической культуры Волгоградской области

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