В Волгоградской области дачники в 41 СНТ встретят Первомай в потемках





К 1 Мая, когда большинство дачников по традиции совершают первые вылазки на участки, количество отрезанных от электричества садоводческих товариществ в Волгоградской области может вырасти до 67. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт», до конца апреля ограничить поставки энергии планируется в 41 СНТ, в 26 частичные ограничения введены уже с прошлого года. Чаще всего они касаются электрических насосов, поэтому в таких садоводческих товариществах нет поливной воды.

Так, по данным ПАО «Волгоградэнергосбыт» с 2022 года в Волгоградской области за долги отключались электрические насосы в СНТ «Родничок», «Золотая осень», «Дубок», «Приморье», «Наука» и др.

– Общая сумма долгов дачных сообществ в регионе превысила 330 млн рублей и угрожает стабильности работы региональной энергосистемы, – сообщают в пресс-службе компании. – Поэтому борьба с неплательщиками и ограничение поставок энергии СНТ-должникам продолжатся.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» в очередной раз повторяют: как правило, неплатежи в СНТ связаны с некомпетентным или недобросовестным управлением.

– К накоплению долгов в большинстве случаев приводят отсутствие в товариществах систем учета, борьбы с неплательщиками, а также непрозрачная система сбора и распределения получаемых от дачников средств, – убеждены в ресурсоснабжающей организации. – Все это приводит к росту задолженности за поставляемые коммунальные ресурсы, и без перемен в руководстве проблему не решить.

Однако, напоминают здесь, у отдельно взятых дачников, не жалеющих прозябать все лето в темной долговой яме, есть возможность из нее выбраться. Для этого необходимо попросту избавиться от посредников. Сделать это можно с помощью простейшего механизма.

– Членам проблемных СНТ стоит рассмотреть вариант перехода на прямые договоры электроснабжения, – говорят в «Волгоградэнергосбыте». – Для добропорядочных владельцев дачных участков, это реальный способ наладить расчеты напрямую, чтобы не стать заложником чужих долгов. Отметим, что заключить такой договор можно без визита в офис ПАО «Волгоградэнергосбыт», даже непосредственно с дачного участка – достаточно мобильного интернета.

Чтобы заключить договор с ПАО «Волгоградэнергосбыт» нужно:

1. Зайти на сайт компании energosale34.ru.

2. Ознакомиться со списком документов, необходимых для заключения договора в разделе Услуги/Оформить договор

3. Сделать электронную копию (скан) документов, и вместе с заявлением установленной формы отправить на электронную почту Контакт-центра contact@energosale.ru.

Не желая отвечать за чужие долги или переплачивать за энергию, потребленную соседями незаконным способом, в Волгоградской области на прямые договоры с энергетиками перешли уже 17 600 садоводов.

– Заключив договоры, им гораздо проще привлечь к обслуживанию сетей товарищества сетевые организации – профессионалов, которые обеспечат необходимое качество электроэнергии и контроль учета ее потребления, – говорят в ПАО «Волгоградэнергосбыт».



