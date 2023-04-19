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Экологический заряд: GP и «Перекресток» принимают использованные батарейки от покупателей

Полезно знать 19.04.2023 10:07
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19.04.2023 10:07


Известный производитель батареек GP и торговая сеть «Перекресток» объединили усилия, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и запустить программу по сбору и переработке использованных батареек. В рамках этого проекта были установлены специальные контейнеры в 492 супермаркетах «Перекресток» по всей России, куда каждый желающий может поместить отслужившие элементы питания.
Маркировка на всех одноразовых источниках питания напоминает: выбрасывать их ни в коем случае нельзя. Тем не менее, на переработку в России поступает около 3% от общего количества использованных батареек, хотя каждый год жители России выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек – или миллиард штук.
Опросы показали, что только 37% россиян регулярно относят их в пункты приема. Это значит, что подавляющая часть одноразовых батареек попадает на полигоны вместе с твердыми бытовыми отходами. Там они разлагаются, выделяя такие металлы как ртуть, кадмий, никель, марганец. Эти вещества попадая в землю, разносятся с грунтовыми водами по рекам и озерам, а дальше – в питьевую воду, продукты и могут попасть в организм человека.
Батарейки используются повсюду, и отказаться от их сейчас просто невозможно: благодаря их энергии работают мобильные устройства, бытовые помощники, электронные игрушки и многое другое. Но выход есть: батарейки перерабатываются почти полностью – на 94,4%. Нужно лишь собирать их отдельно и сдавать на переработку. 
На это и направлен совместный проект GP и сети «Перекресток». Партнеры берут на себя обязательства отправлять собранные элементы питания на перерабатывающее предприятие ГК «Мегаполисресурс». При переработке батареек получают железо, марганец, свинец и графит, именно они применяются в качестве вторичного сырья для производства. Извлеченные из батареек вещества найдут своё применение в металлургии, фармацевтике и машиностроении. Графит и марганец – для автомобильных комплектующих, красок, смазок и полиграфии, железо – в металлургии, цинк – в фармацевтической промышленности, медицине, сельском хозяйстве.
Теперь в «Перекрестке» можно не только купить качественные элементы питания GP, с которыми любое устройство будет работать долго, но и сдать разрядившиеся. Самым практичным решением будет раздельно собирать батарейки дома и периодически относить их в контейнер, отправляясь за покупками.
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